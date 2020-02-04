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Vídeo: moradores registram tiroteio no Morro da Piedade, em Vitória

Áudio também capta dezenas de disparos que aconteceram na noite desta segunda-feira (3); não há informações de feridos

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 21:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2020 às 21:32
Os vídeos e os áudios impressionam: dezenas de tiros foram registrados na noite desta segunda-feira (3), no Morro da Piedade, em Vitória. De acordo com o filósofo Renan Dantas, que mora na região, o tiroteio começou por volta das 19h15 durou cerca de 20 minutos. Não há informações de feridos ou detidos.
"Começou como uma espécie de confronto, com rajadas, tiros e até bomba. Pelo barulho, parecia ser fuzil, arma de grosso calibre. Foi algo assustador"
Renan Dantas - Filósofo e morador da região
De acordo com ele, esta não é a primeira vez que uma troca de tiros acontece na região. O que chamou a atenção dele, no entanto, foi o horário em que os disparos aconteceram. Já ouvi outros tiroteios, mas geralmente é mais tarde ou de madrugada. Nunca nesse horário de rush, de trânsito, em que tem muita gente na rua, comentou.
Áudio: tiroteio com dezenas de disparos no Morro da Piedade, durante a noite desta segunda-feira (3)
Pelo que ele conseguiu ver, três viaturas da Polícia Militar passaram pela Rua Sete de Setembro por volta das 19h30, em direção ao Morro da Piedade. Não sei se o confronto era entre os policiais e os bandidos, ou entre criminosos. De qualquer forma, fiquei muito preocupado, porque o meu prédio fica bem próximo ao local dos tiros, desabafou.
Um servidor público que mora há 36 anos no bairro e não quis se identificar contou que até ele que mora mais embaixo, na ladeira que dá acesso ao Morro da Piedade, ouviu os tiros. "Não é a primeira vez que acontece aqui, é desde a morte de Damião. Tinha dado uma parada. Uma viatura da Polícia Militar esteve aqui, mas não chegou a subir e ficaram no pé da ladeira", descreveu.

O QUE DIZ A PM

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram surpreendidos por disparos de arma de fogo durante um patrulhamento a pé pelo bairro Moscoso, por volta das 19h30. "Não houve revide devido ao fato de não ter sido possível identificar, no momento do fato, de onde vieram os disparos", afirmou.
Viaturas da Polícia Militar estavam paradas na entrada do Morro da Piedade na noite desta segunda-feira (3) Crédito: Kaique Dias
A nota da PM também informou que equipes da Força Tática prosseguiram para dar apoio aos demais policiais no local. Embora a ocorrência ainda esteja em andamento, por ora, não há informações sobre feridos, apreensões ou detidos.

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