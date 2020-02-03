Confusão em bloco no ES: mãe diz que filho teve arma apontada na cabeça

"Um dos amigos do meu filho é DJ e teve vários objetos de trabalho roubados. Ele 'tá' desesperado, porque é o ganha-pão dele, disse que foi como se tivessem levado a vida dele. A gente está se sentindo preso em nosso próprio ambiente. Não se pode nem ir na rua. Tem que ficar sempre atento. Sensação de total insegurança. Meu filho nem sabia que era clandestino. Perdeu o celular novinho, poderia ter perdido a vida. Ele está revoltado, chateado e tão traumatizado que nem consegue dormir direito. Está com medo de ir trabalhar e encontrar o assaltante "