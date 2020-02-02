Duas pessoas são detidas em bloco clandestino na Praia do Canto

Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Um bloco pré-carnaval clandestino foi para as ruas na tarde deste sábado (01), no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto. A Guarda Municipal e a Polícia Militar realizaram uma ação no local e duas pessoas foram conduzidas à Delegacia Regional de Vitória: uma por ser flagrada consumindo drogas e a outra por tráfico.

Segundo informações divulgadas pela Prefeitura de Vitória, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) já possuía conhecimento sobre a possível realização do evento no local e, com base na informação, intensificou as operações para inibir o evento com equipes da Guarda Municipal, Polícia Militar e agentes de fiscalização.

Durante a fiscalização do bloco clandestino foram apreendidas nove caixas de som, uma caixa de cigarro, uma botija de gás, entre outros produtos que estavam sendo comercializados por ambulantes não cadastrados pela Prefeitura Municipal de Vitória. Na ocasião também foram notificados os proprietários de dois carros de som, totalizando onze notificações e R$ 72,6 mil em multas.

A Semsu esclareceu por meio de uma nota que as notificações dos proprietários das caixas de som ocorrem de acordo com o decreto nº 17.304/2018, que proíbe a utilização de equipamentos que produzem som audível pelo lado externo dos veículos. A multa é de R$ 6,6 mil, independentemente do volume ou frequência.