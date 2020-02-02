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Pré-Carnaval

Duas pessoas são detidas em bloco clandestino na Praia do Canto

Ações de equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar foram intensificadas no Triângulo das Bermudas na tarde deste sábado (01)

Publicado em 01 de Fevereiro de 2020 às 21:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2020 às 21:56
Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Um bloco pré-carnaval clandestino foi para as ruas na tarde deste sábado (01), no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto. A Guarda Municipal e a Polícia Militar realizaram uma ação no local e duas pessoas foram conduzidas à Delegacia Regional de Vitória: uma por ser flagrada consumindo drogas e a outra por tráfico.
Segundo informações divulgadas pela Prefeitura de Vitória, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) já possuía conhecimento sobre a possível realização do evento no local e, com base na informação, intensificou as operações para inibir o evento com equipes da Guarda Municipal, Polícia Militar e agentes de fiscalização.
Durante a fiscalização do bloco clandestino foram apreendidas nove caixas de som, uma caixa de cigarro, uma botija de gás, entre outros produtos que estavam sendo comercializados por ambulantes não cadastrados pela Prefeitura Municipal de Vitória. Na ocasião também foram notificados os proprietários de dois carros de som, totalizando onze notificações e R$ 72,6 mil em multas.
A Semsu esclareceu por meio de uma nota  que as notificações dos proprietários das caixas de som ocorrem de acordo com o decreto nº 17.304/2018, que proíbe a utilização de equipamentos que produzem som audível pelo lado externo dos veículos. A multa é de R$ 6,6 mil, independentemente do volume ou frequência.
A reunião do bloco  gerou impactos no trânsito ao longo da Avenida Dante Michelini, que apresenta lentidão próxima aos estabelecimentos do local.

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