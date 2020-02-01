Assassinatos caem em Vitória e Cariacica, mas sobem na Serra

A Região da Grande Vitória apresentou uma queda de 21% no número de homicídios durante o primeiro mês deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. No último janeiro, foram 45 assassinatos contra 57 em 2019. Os municípios que mais colaboraram com este cenário foram Vitória e Cariacica.
Conforme adiantado pelo colunista Leonel Ximenes, a capital capixaba registrou a maior redução, com apenas dois homicídios, diante de 11 casos no ano anterior. Outra queda significativa aconteceu no município vizinho, Cariacica, que também saiu de 11 assassinatos em janeiro do ano passado, para seis ao longo do último mês.
Em Vila Velha o indicador também caiu, mas de maneira muito mais singela: de 18 para 17 homicídios.
Na contramão, aparece a Serra, onde houve um aumento de aproximadamente 17% no índice do crime. Em janeiro de 2019, a cidade tinha registrado 17 mortes. Já durante o primeiro mês deste ano este número subiu para 20.
ESTADO
Considerando todo o Espírito Santo, também houve queda no número de assassinatos cometidos em janeiro deste ano, se comparado ao mesmo período de 2019. O Estado fechou o primeiro mês abaixo dos 100 homicídios, com 93 casos o que não acontecia desde 2017, quando foram registrados quatro ocorrências a mais.
A Região Norte registrou 15 desses assassinatos de janeiro sendo oito apenas na cidade de Linhares -, onde ficam também os bairros mais perigosos dos últimos dois anos: Interlagos (2019) e Santa Cruz (2018).
Também chama atenção o agravamento do cenário na Região Noroeste, na qual o índice dobrou: passando de oito casos em janeiro de 2019, para 16 neste ano. O destaque fica por conta de Colatina, que não tinha registrado nenhum homicídio, mas que já conta com quatro neste ano.