Vídeo mostra pancadaria em bloco clandestino na Praia do Canto

Um vídeo gravado na tarde deste sábado (01) mostra uma confusão, seguida de uma briga, no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto , em Vitória. No momento em que tudo aconteceu, o centro boêmio estava com as ruas tomadas de pessoas que participavam de um bloco clandestino de pré-carnaval.

Para tentar evitar que o tumulto fosse para dentro dos estabelecimentos comerciais, alguns bares da região colocaram grades em volta dos respectivos pontos. A medida não é inédita e já foi adotada em outros eventos, como a transmissão da final da Libertadores, em novembro do ano passado, na qual a Flamengo se consagrou campeão.

Confusão na Praia do Canto, Vitória após desfile de bloco clandestino de carnaval. Bares colocaram grades para delimitar suas áreas e impedir entrada de foliões Crédito: Darshany Loyola

Tanto por causa da reunião do bloco de pré-carnaval, quanto pela dispersão das pessoas que participavam do evento, o trânsito ao longo da Avenida Dante Michelini apresentou lentidão na noite deste sábado (01), principalmente no entorno dos bares e estabelecimentos da região do Triângulo.

2º VÍDEO DÁ DIMENSÃO DA MULTIDÃO NO TRIÂNGULO

DUAS PESSOAS DETIDAS

Além das detenções, os proprietários de dois carros de som também foram notificados onze vezes, em multas que somam R$ 72,6 mil. A polícia também apreendeu noves caixas de som, uma caixa de cigarro e uma botija de gás, entre outros produtos que estavam sendo comercializados por ambulantes informais.

MUNICÍPIO TINHA CONHECIMENTO DO EVENTO CLANDESTINO