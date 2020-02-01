Pré-carnaval de marchinhas antecipa folia em Santa Teresa

Rua do Lazer em Santa Teresa Crédito: Reprodução/ Prefeitura Municipal de Santa Teresa

Embalada ao som de marchinhas, Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo, promove um dos mais famosos carnavais de rua do interior capixaba. Em 2020, a folia vai começar cedo no município. Neste sábado (1), um pré carnaval promete esquentar a festa na cidade.

De acordo com a prefeitura, o evento marca a abertura do Carnaval de Marchinhas 2020, e vai contar com uma banda tocando as melhores marchinhas pelas ruas da cidade. A concentração será na tradicional Rua do Lazer, às 17h. Em seguida, a festa seguirá até a Praça Augusto Ruschi, mesmo percurso do carnaval oficial.