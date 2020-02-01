Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Clima de carnaval

Pré-carnaval de marchinhas antecipa folia em Santa Teresa

A concentração será na tradicional Rua do Lazer, em seguida a festa seguirá até a Praça Augusto Ruschi, mesmo percurso do carnaval oficial

Publicado em 01 de Fevereiro de 2020 às 09:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2020 às 09:57
Rua do Lazer em Santa Teresa Crédito: Reprodução/ Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Embalada ao som de marchinhas, Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo, promove um dos mais famosos carnavais de rua do interior capixaba. Em 2020, a folia vai começar cedo no município. Neste sábado (1), um pré carnaval promete esquentar a festa na cidade.
De acordo com a prefeitura, o evento marca a abertura do Carnaval de Marchinhas 2020, e vai contar com uma banda tocando as melhores marchinhas pelas ruas da cidade. A concentração será na tradicional Rua do Lazer, às 17h. Em seguida, a festa seguirá até a Praça Augusto Ruschi, mesmo percurso do carnaval oficial.

Veja Também

Carnaval 2020: saiba tudo o que vai ter no Camarote Zig Zag

Confira o guia de blocos de rua do ES para o Carnaval 2020

A prefeitura informou que a programação do pré-carnaval em Santa Teresa ainda vai contar com eventos nos dias 8,9 e 15 de fevereiro. No dia 22, começa o evento oficialmente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados