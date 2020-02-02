Comerciantes da Praia do Canto avaliam ação no MP após confusão em bloco

Briga em bloco clandestino no Triângulo das Bermudas, em Vitória, neste sábado (1º) Crédito: Reprodução

De acordo com César Saade, presidente da Associação Comercial da Praia do Canto, na última quinta-feira (30), houve uma reunião entre representantes do bairro e autoridades para traçar estratégias na tentativa de evitar problemas.

"Foi um evento previamente conhecido pelas autoridades, tanto prefeitura, Policia Militar e Polícia Civil. Com conhecimento prévio desse evento não autorizado, fizemos reunião na quinta-feira e foi feita uma prévia de medidas preventivas para evitar que a baderna, que se instalou, acontecesse. O caos se instalou. Ou não cumpriram as medias ou, se cumpriram, não deslocaram efetivo suficiente para evitar que isso acontecesse", reclamou.

Como o mês de fevereiro está no início, com previsão de outros eventos pré-carnavalescos, Saade afirma que a função da associação é cobrar para evitar novos transtornos.

"Ficamos muitos tristes, porque a gente participa de reuniões, faz planejamento e infelizmente a gente não consegue evitar que isso aconteça. Somos representados por agentes públicos que não primam pela eficiência. Vamos avaliar entrar com uma ação no Ministério Público para que as autoridades cumpram o seu papel. Estar lá, mas de maneira não eficiente, não é cumprir o papel" César Saade - Presidente da Associação Comercial da Praia do Canto

BARES DE PORTAS FECHADAS

Por conta da confusão, da grande aglomeração de pessoas e do trânsito caótico na região, muitos bares chegaram a não abrir as portas neste sábado (1º). Essa é uma orientação da própria associação, na tentativa de evitar maiores prejuízos e de preservar funcionários e clientes. "O proprietário assume o prejuízo de não abrir, para evitar danos maiores", diz Saade.

Para tentar evitar que o tumulto fosse para dentro dos estabelecimentos comerciais que já estavam abertos, alguns bares da região colocaram grades em volta dos respectivos pontos. A medida não é inédita e já foi adotada em outros eventos, como a transmissão da final da Libertadores, em novembro do ano passado, na qual a Flamengo se consagrou campeão.

Confusão na Praia do Canto, em Vitória, após desfile de bloco clandestino de carnaval. Bares colocaram grades para delimitar suas áreas e impedir entrada de foliões Crédito: Darshany Loyola

Para o presidente do Sindbares, Rodrigo Miguel Vervloet, o Estado precisa encontrar uma solução para que situações como essa não voltem a acontecer. "A gente não tem condição de ficar refém de uma situação dessas. O que aconteceu ontem foi um absurdo", protesta.

"A gente lamenta ficar à mercê de uma movimentação nesse sentido. Muitos bares nem sequer conseguiram abrir, os funcionários não conseguiam chegar para trabalhar. Moradores, comerciantes, clientes, todo mundo refém dessa situação de muita briga, confusão, muita droga. Situação caótica, de total desordem" Rodrigo Miguel Vervloet - Presidente do Sindibares

DUAS PESSOAS DETIDAS

Durante a confusão, duas pessoas que participavam do evento foram detidas em uma ação realizada em conjunto pela Guarda Municipal de Vitória e a Polícia Militar. Ambas foram levadas para a Delegacia Regional: uma por consumo de drogas, e outra por tráfico.

Além das detenções, os proprietários de dois carros de som também foram notificados onze vezes, em multas que somam R$ 72,6 mil. A polícia também apreendeu nove caixas de som, uma caixa de cigarro e uma botija de gás, entre outros produtos que estavam sendo comercializados por ambulantes informais.

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PREFEITURA CONFIRMOU TER CONHECIMENTO DO BLOCO

Ainda no sábado (01), a Prefeitura de Vitória confirmou que tinha conhecimento prévio sobre a possível realização do evento na Praia do Canto e, por isso, intensificou as operações com equipes da Guarda Municipal, da Polícia Militar e de agentes de fiscalização.

Neste domingo (02), a reportagem de A Gazeta voltou a entrar em contato com a Prefeitura de Vitória, que afirmou ter executado todo o planejamento feito na reunião com os moradores e comerciantes do bairro e que o objetivo principal foi alcançado: preservar a vida das pessoas.

A reportagem também fez contato com a Polícia Militar, que, por nota, afirmou que "manteve o policiamento reforçado na região do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, durante todo o evento, com efetivo da Força Tática, a fim de reprimir e prevenir a ocorrência de crimes. Inclusive, durante patrulhamento pelo local, um menor foi abordado. Com ele foi apreendida uma pistola, de calibre 380, com 17 munições". E ressaltou que "fiscalizações de festas irregulares cabem às prefeituras".