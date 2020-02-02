'Ninguém saiu ferido', minimiza secretário sobre bloco na Praia do Canto

Ruas da Praia do Canto, em Vitória, ficaram cheias de lixo após bloco clandestino Crédito: Internauta

"Nossa prioridade são as pessoas, isso nós conseguimos. Ninguém saiu machucado, ferido, morto." A declaração é do secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, que garante que a prefeitura fez tudo que o era possível para evitar a confusão provocada por bloco clandestino na Praia do Canto

De acordo com o secretário, tudo o que ficou definido em reunião com moradores, comerciantes e Polícia Militar, para tentar impedir os transtornos, foi feito. Apesar da grande aglomeração de pessoas, do caos no trânsito e de alguns bares não terem conseguido abrir as portas, agentes da Guarda Municipal estiveram no local desde as 13 horas, antes do evento começar.

"Nos tivemos duas reuniões para traçar o nosso planejamento e minimizar os transtornos, tendo em vista que esse é um fenômeno novo. Tudo o que foi planejado foi feito, com presença da Guarda Municipal, grupamento de trânsito, polícia, disque-silêncio. Mas, quando você tem 10 ou 15 mil pessoas reunidas, tem que se pensar na coletividade. Não pode usar de força, porque o risco de tumulto, correria, com vítimas fatais, é grande. Tendo em vista a desproporção de pessoas e recursos públicos planejados, nossas equipes ficaram no entorno", afirmou.

DE 50 A 70 GUARDAS MUNICIPAIS

Segundo Calheira, o planejamento determinava que os agentes da Guarda Municipal em atuação no sábado (1º), em Vitória, deveriam atuar prioritariamente na Praia do Canto.

"Foi planejado que o efetivo que a gente tem para o dia seria destinado, prioritariamente, para esse evento. O efetivo de ontem era de cerca de 50 a 70 agentes para a cidade. A maioria desse efetivo estava na Praia do Canto ao longo do dia. Desde que o evento começou até o final tivemos efetivo no local" Fronzio Calheira - Secretário Municipal de Segurança Urbana

EVENTO MARCADO NA INTERNET

Ainda de acordo com o secretário, o fato de o evento ter sido convocado pela internet dificultou o planejamento da prefeitura no que diz respeito ao efetivo que atuaria no local.

"Quando é autorizado a gente sabe mais ou menos, uma prévia, de quantas pessoas estarão presentes. Em um evento convocado pela internet, a gente não tem a menor ideia do publico. Nossa maior preocupação era com a segurança das pessoas. O tumulto incomoda, mas incomodaria muito mais se a gente tivesse pessoas feridas por conta de confronto", ponderou.

NOVA REUNIÃO ESTA SEMANA

A prefeitura deve voltar a se reunir com Polícia Militar, moradores e comerciantes da Praia do Canto nesta semana, na tentativa de verificar que atitudes podem ser tomadas para que situações como a desse sábado (01) não se repitam.

"Vamos conversar com a PM, que é o nosso principal parceiro no controle de multidões. Vamos fazer uma reunião de avaliação. A prefeitura sozinha não dá conta disso, não tem efetivo qualificado para fazer controle de multidões. Vamos conversar para minimizar o transtorno em uma próxima vez", encerrou.

VÍDEO FALSO CIRCULA NAS REDES SOCIAIS

Um vídeo em que uma pessoas é esfaqueada no meio da rua tem circulado nas redes sociais como se o episódio tivesse acontecido no Triângulo das Bermudas. O vídeo, no entanto, é falso e não foi gravado na Praia do Canto.