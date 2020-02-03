Reunião vai definir ações contra bailes clandestinos na Praia do Canto

Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

A Prefeitura de Vitória e Polícia Militar vão realizar uma reunião nesta terça-feira (4) para definir quais ações serão adotadas para coibir ou minimizar os impactos de novos bailes clandestinos na região do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória.

No último sábado (1º), cerca de 10 mil pessoas compareceram ao Aquecimento pro Carnaval 2020. O evento, realizado sem a autorização da prefeitura, foi promovido pelo Whatsapp e gerou tumulto, pancadaria e fechamento de bares e restaurantes.

O secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, disse que entrou em contato com o comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar para agendar uma reunião. Eles vão colocar em pauta quais ações podem ser traçadas na região.

A expectativa é de que a reunião aconteça nesta terça-feira (3). O secretário informou que o resultado da reunião será apresentado aos moradores e comerciantes da Praia do Canto.

Vai ser um planejamento conjunto porque prefeitura sozinha não dá conta desse tamanho de evento. Entendemos que as medidas deverão, necessariamente, contar com todos os órgãos municipais e estaduais que tenham responsabilidade na segurança pública, afirmou.