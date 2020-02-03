Briga em bloco clandestino no Triângulo das Bermudas, em Vitória, neste sábado (01) Crédito: Reprodução

Your browser does not support the audio element. Autoridades foram alertadas sobre baile clandestino pelo Whatsapp

O baile foi abordado pelo Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta segunda-feira (3), durante entrevista com o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, e o presidente da Associação Comercial da Praia do Canto, César Saad. Ele também é diretor da Associação de Moradores da Praia do Canto.

Cartaz divulga baile clandestino na internet Crédito: Reprodução/TV Gazeta

De acordo com a Prefeitura de Vitória , um trabalho de fiscalização no sábado resultou na apreensão de nove caixas de som e na autuação de 11 veículos. As multas chegam a R$ 130 mil. No entanto, de acordo com a Secretaria de Segurança Urbana de Vitória, os responsáveis pela organização do evento ainda não foram identificados.

VÍDEO FLAGROU CONFUSÃO NA PRAIA DO CANTO

Um cartaz que circulou nas redes sociais convidava para um evento de pré-carnaval. A programação chegou ao conhecimento da Prefeitura de Vitória, as Polícias Civil e Militar, além dos representantes da associação de comerciantes e moradores da Praia do Canto. Por causa disso, o grupo promoveu duas reuniões para discutir o assunto.

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Foi feito um planejamento para impedir esse evento, que é clandestino, não tem autorização da prefeitura, mas que chegou previamente ao nosso conhecimento. Dentro das atitudes, seria evitar que se começasse, pois a partir do momento que se aglomera essas pessoas, é quase impossível você terminar essa bagunça.

Ruas da Praia do Canto, em Vitória, ficaram cheias de lixo após bloco clandestino Crédito: Internauta

A declaração é do empresário César Saad, presidente da Associação Comercial e diretor da Associação de Moradores da Praia do Canto. O assunto foi discutido na última quinta-feira (30) e também na sexta-feira (31) na sede do Primeiro Batalhão da Polícia Militar. Ele contou que a informação sobre a realização do baile foi compartilhada na internet.

A gente recebeu via rede social, a prefeitura também tinha essas mensagens. Repudiamos isso totalmente, pois é uma coisa que não tem cabimento aqui no bairro. Um evento que não tem nada de cultural, que você tem as piores coisas possíveis como tráfico de drogas, violência, menor bebendo, bebida ilegal. É um evento que a gente tem que lutar com todas as forças para que não aconteça mais aqui no bairro, afirma.

O secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, destacou que as informações sobre a realização do evento foram compartilhadas e debatidas em conjunto com o Governo do Estado, através da polícia.

Confusão na Praia do Canto, Vitória após desfile de bloco clandestino de carnaval. Bares colocaram grades para delimitar suas áreas e impedir entrada de foliões Crédito: Darshany Loyola

Ele garante que as ações planejadas durante as duas reuniões foram executadas pelas equipes. O secretário pediu ajuda à população para identificar os organizadores da festa clandestina. Quem tiver informações, pode acionar o Disque-Denúncia 181.