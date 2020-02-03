Tiroteio entre bandidos deixa um morto e um ferido em Vila Velha

Montador de telhados é morto durante tiroteio no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, ES Crédito: Fernando Estevão/ TV Gazeta

Um montador de telhados, de 43 anos, foi morto com quatro tiros durante um tiroteio no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha , Grande Vitória, na noite desse sábado (1). Um mecânico, de 20 anos, também foi baleado. Nenhum suspeito foi preso. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.

Moradores contaram que bandidos trocaram tiros em três pontos do bairro. Em um cruzamento onde a troca de tiros aconteceu, as duas vítimas foram baleadas.

O filho do homem que faleceu, que pediu para não ser identificado, disse que o pai tinha acabado chegar do trabalho e saiu de casa de bicicleta para ir ao supermercado quando criminosos passaram na rua atirando. Segundo o filho da vítima, a família está em estado de choque e não sabe porque o montador de telhados foi morto.

Outros moradores também disseram que a vítima era trabalhadora e que pode ter sido confundida com outra pessoa.

A outra vítima foi baleada na perna. O jovem disse que, para não morrer, se jogou debaixo de um carro e acabou com escoriações no corpo.

Jovem foi baleado na perna durante tiroteio em Vila Velha, no ES Crédito: Fernando Estevão/ TV Gazeta

A Polícia Civil informou que até a manhã desta segunda-feira (3) nenhum suspeito havia sido detido. O caso está sob investigação da DHPP de Vila Velha. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico.