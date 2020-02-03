Tiroteio entre bandidos deixa um morto e um ferido em Vila Velha

Um montador de telhados, de 43 anos, foi morto com quatro tiros durante um tiroteio no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, Grande Vitória, na noite desse sábado (1). Um mecânico, de 20 anos, também foi baleado. Nenhum suspeito foi preso. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.
Moradores contaram que bandidos trocaram tiros em três pontos do bairro. Em um cruzamento onde a troca de tiros aconteceu, as duas vítimas foram baleadas.
O filho do homem que faleceu, que pediu para não ser identificado, disse que o pai tinha acabado chegar do trabalho e saiu de casa de bicicleta para ir ao supermercado quando criminosos passaram na rua atirando. Segundo o filho da vítima, a família está em estado de choque e não sabe porque o montador de telhados foi morto.
Outros moradores também disseram que a vítima era trabalhadora e que pode ter sido confundida com outra pessoa.
A outra vítima foi baleada na perna. O jovem disse que, para não morrer, se jogou debaixo de um carro e acabou com escoriações no corpo.
A Polícia Civil informou que até a manhã desta segunda-feira (3) nenhum suspeito havia sido detido. O caso está sob investigação da DHPP de Vila Velha. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico.
Com informações do G1ES e da TV Gazeta