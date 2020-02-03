Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Ulisses Guimarães

Tiroteio entre bandidos deixa um morto e um ferido em Vila Velha

Um montador de telhados de 43 anos foi atingido por quatro disparos, e um mecânico de 20 anos foi baleado durante uma troca de tiros no bairro Ulisses Guimarães, na noite de sábado (1º)

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 10:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2020 às 10:54
Montador de telhados é morto durante tiroteio no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, ES Crédito: Fernando Estevão/ TV Gazeta
Um montador de telhados, de 43 anos, foi morto com quatro tiros durante um tiroteio no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, Grande Vitória, na noite desse sábado (1). Um mecânico, de 20 anos, também foi baleado. Nenhum suspeito foi preso. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.
Moradores contaram que bandidos trocaram tiros em três pontos do bairro. Em um cruzamento onde a troca de tiros aconteceu, as duas vítimas foram baleadas.

Veja Também

Ação policial prende suspeitos de assassinatos e tiroteios em Vila Velha

Tiroteio entre traficantes deixa moradores de Primeiro de Maio em pânico

Tiroteio deixa seis jovens feridos no balneário de Guriri, em São Mateus

O filho do homem que faleceu, que pediu para não ser identificado, disse que o pai tinha acabado chegar do trabalho e saiu de casa de bicicleta para ir ao supermercado quando criminosos passaram na rua atirando. Segundo o filho da vítima, a família está em estado de choque e não sabe porque o montador de telhados foi morto.
Outros moradores também disseram que a vítima era trabalhadora e que pode ter sido confundida com outra pessoa.
A outra vítima foi baleada na perna. O jovem disse que, para não morrer, se jogou debaixo de um carro e acabou com escoriações no corpo.
Jovem foi baleado na perna durante tiroteio em Vila Velha, no ES Crédito: Fernando Estevão/ TV Gazeta

Veja Também

Roubo de carro, arrastão, perseguição, tiroteio e prisões em Vitória

Após tiroteios, moradores da Ilha do Príncipe relatam toque de recolher

Cariacica: tiroteio deixa duas pessoas mortas em Flexal II

A Polícia Civil informou que até a manhã desta segunda-feira (3) nenhum suspeito havia sido detido. O caso está sob investigação da DHPP de Vila Velha. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico.
Com informações do G1ES e da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo
Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula
Imagem Edicase Brasil
Infância perdida: quando a tecnologia compromete o futuro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados