Ação policial prende suspeitos de assassinatos e tiroteios em Vila Velha

Polícia faz operação conjunta em seis bairros de Vila Velha Crédito: Sesp/Divulgação

Uma operação conjunta entre as Polícias Civil Militar , Guarda Municipal de Vila Velha e o apoio do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) resultou na prisão de quatro pessoas, uma espingarda calibre 12, munição e droga. A operação intitulada Focus foi realizada em seis bairros de Vila Velha na manhã desta quarta-feira (15).

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De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, além de prisões temporária e preventiva nos bairros Zumbi dos Palmares, Pedra dos Búzios, Alecrim, 1º de Maio, Barramares e Jabaeté. Os alvos da operação são suspeitos de participação em tiroteios na região.

Rodrigo Rocha Marques, conhecido como Pança, de 31 anos Crédito: PCES/Divulgação

Na região de Grande Terra Vermelha, em Jabaeté, Rodrigo Rocha Marques, o Pança, foi um dos detidos durante a operação. De acordo com a Polícia Civil, ele é apontado como um dos autores de um duplo homicídio ocorrido no bairro Morada da Barra, no dia 4 de novembro. Ele também é investigado por tiroteios na região.

Em Pedra dos Búzios, os agentes de segurança prenderam um homem envolvido com homicídios ocorridos na região e apreenderam quatro munições de revólver calibre 38. Ele possui passagens por tráfico de drogas. O preso vai responder por posse de munição.

Operação Focus prende quatro pessoas em Vila Velha Crédito: Sesp/Divulgação

Já no bairro Alecrim, os policiais apreenderam maconha e prenderam um homem envolvido com homicídios no município. De acordo com a Polícia Civil, ele foi vítima de tentativa de assassinato na última sexta-feira (10). Ele já foi preso por roubo e tráfico de drogas. O suspeito vai responder novamente por tráfico de drogas.