Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Combate ao crime

Ação policial prende suspeitos de assassinatos e tiroteios em Vila Velha

A operação policial foi realizada nesta quarta-feira (15) por agentes da Polícia Civil, Guarda Municipal e do Notaer

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 20:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2020 às 20:28
Polícia faz operação conjunta em seis bairros de Vila Velha Crédito: Sesp/Divulgação
Uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar, Guarda Municipal de Vila Velha e o apoio do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) resultou na prisão de quatro pessoas, uma espingarda calibre 12, munição e droga. A operação intitulada Focus foi realizada em seis bairros de Vila Velha na manhã desta quarta-feira (15).

Veja Também

Tiroteio entre traficantes deixa moradores de Primeiro de Maio em pânico

De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, foram cumpridos mandados de  busca e apreensão, além de prisões temporária e preventiva nos bairros Zumbi dos Palmares, Pedra dos Búzios, Alecrim, 1º de Maio, Barramares e Jabaeté. Os alvos da operação são suspeitos de participação em tiroteios na região.
Rodrigo Rocha Marques, conhecido como Pança, de 31 anos Crédito: PCES/Divulgação
Na região de Grande Terra Vermelha, em Jabaeté, Rodrigo Rocha Marques, o Pança, foi um dos detidos durante a operação. De acordo com a Polícia Civil, ele é apontado como um dos autores de um duplo homicídio ocorrido no bairro Morada da Barra, no dia 4 de novembro. Ele também é investigado por tiroteios na região.
Em Pedra dos Búzios, os agentes de segurança prenderam um homem envolvido com homicídios ocorridos na região e apreenderam quatro munições de revólver calibre 38. Ele possui passagens por tráfico de drogas. O preso vai responder por posse de munição.
Operação Focus prende quatro pessoas em Vila Velha Crédito: Sesp/Divulgação
Já no bairro Alecrim, os policiais apreenderam maconha e prenderam um homem envolvido com homicídios no município. De acordo com a Polícia Civil, ele foi vítima de tentativa de assassinato na última sexta-feira (10). Ele já foi preso por roubo e tráfico de drogas. O suspeito vai responder novamente por tráfico de drogas.
Na região da Grande Terra Vermelha, um homem envolvido com o narcotráfico foi preso em Barramares. Os policiais apreenderam uma espingarda calibre 12, três munições do mesmo calibre. De acordo com a Polícia Civil, ele vai responder por posse de arma de fogo. Todos os presos foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Veja Também

Policial suspeito de matar sobrinho em Vila Velha ainda não foi preso

Vila Velha: jovem é agredido e baleado em frente a hotel em Itaparica

Mulher suspeita de assediar adolescentes em Vila Velha é detida

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que aprendi quando parei de consumir açúcar por 6 semanas
Operação da PRF flagra motorista embriagado Linhares
Operação da PRF flagra motorista embriagado em Linhares
Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados