Ação policial prende suspeitos de assassinatos e tiroteios em Vila Velha

Uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar, Guarda Municipal de Vila Velha e o apoio do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) resultou na prisão de quatro pessoas, uma espingarda calibre 12, munição e droga. A operação intitulada Focus foi realizada em seis bairros de Vila Velha na manhã desta quarta-feira (15).
De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, além de prisões temporária e preventiva nos bairros Zumbi dos Palmares, Pedra dos Búzios, Alecrim, 1º de Maio, Barramares e Jabaeté. Os alvos da operação são suspeitos de participação em tiroteios na região.
Na região de Grande Terra Vermelha, em Jabaeté, Rodrigo Rocha Marques, o Pança, foi um dos detidos durante a operação. De acordo com a Polícia Civil, ele é apontado como um dos autores de um duplo homicídio ocorrido no bairro Morada da Barra, no dia 4 de novembro. Ele também é investigado por tiroteios na região.
Em Pedra dos Búzios, os agentes de segurança prenderam um homem envolvido com homicídios ocorridos na região e apreenderam quatro munições de revólver calibre 38. Ele possui passagens por tráfico de drogas. O preso vai responder por posse de munição.
Já no bairro Alecrim, os policiais apreenderam maconha e prenderam um homem envolvido com homicídios no município. De acordo com a Polícia Civil, ele foi vítima de tentativa de assassinato na última sexta-feira (10). Ele já foi preso por roubo e tráfico de drogas. O suspeito vai responder novamente por tráfico de drogas.
Na região da Grande Terra Vermelha, um homem envolvido com o narcotráfico foi preso em Barramares. Os policiais apreenderam uma espingarda calibre 12, três munições do mesmo calibre. De acordo com a Polícia Civil, ele vai responder por posse de arma de fogo. Todos os presos foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).