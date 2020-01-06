Tiroteio entre traficantes deixa moradores de Primeiro de Maio em pânico

Moradores do bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, viveram momentos de pânico na tarde deste domingo (5), quando traficantes rivais trocaram tiros no meio da rua. Alguns registraram a violência em vídeos. A região onde tudo aconteceu é conhecida como Faixa de Gaza.
O confronto entre criminosos rivais não parou nem com a chegada da Polícia Militar. Não há informações sobre feridos. Uma pistola com numeração raspada foi apreendida com um adolescente.
OUTRAS OCORRÊNCIAS
No final de semana ainda ocorreram outros tiroteios em bairros próximos: Alecrim e Paul. Uma pessoa morreu.
Nenhum morador de Primeiro de Maio quis comentar o assunto com a equipe de reportagem na manhã desta segunda-feira (6).
A Polícia Militar informou que a segurança foi reforçada na região nesta segunda. A investigação do tiroteio está a cargo do Departamento de Homicídios da Polícia Civil. Com informações do G1/ES e da TV Gazeta.