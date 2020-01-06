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Vila Velha

Tiroteio entre traficantes deixa moradores de Primeiro de Maio em pânico

O confronto entre criminosos rivais não parou nem com a chegada da Polícia Militar

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 13:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 13:48
Moradores do bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, viveram momentos de pânico na tarde deste domingo (5), quando traficantes rivais trocaram tiros no meio da rua. Alguns registraram a violência em vídeos. A região onde tudo aconteceu é conhecida como Faixa de Gaza.
O confronto entre criminosos rivais não parou nem com a chegada da Polícia Militar. Não há informações sobre feridos. Uma pistola com numeração raspada foi apreendida com um adolescente.
Tiroteio em Primeiro de Maio, Vila Velha Crédito: Reprodução/ Vídeo VC no ES1

OUTRAS OCORRÊNCIAS

No final de semana ainda ocorreram outros tiroteios em bairros próximos: Alecrim e Paul. Uma pessoa morreu.
Nenhum morador de Primeiro de Maio quis comentar o assunto com a equipe de reportagem na manhã desta segunda-feira (6).
A Polícia Militar informou que a segurança foi reforçada na região nesta segunda. A investigação do tiroteio está a cargo do Departamento de Homicídios da Polícia Civil. Com informações do G1/ES e da TV Gazeta.

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