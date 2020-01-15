Policial suspeito de matar sobrinho em Vila Velha ainda não foi preso

O policial civil aposentado Adilau Vieira da Costa, suspeito de ter assassinado a tiros o próprio sobrinho, durante uma briga em Vila Velha, na última terça-feira (14), ainda não foi preso. Segundo a polícia, ele fugiu após o crime.
De acordo com a família, Adilau possuía problemas psicológicos. Durante o período em que estava ativo na Polícia Civil, ele chegou a tirar um total de 1786 dias de licença médica, ou seja, quase cinco anos. Os dados estão disponíveis no portal da transparência do Espírito Santo.
O CRIME
Segundo a Polícia Militar, na manhã desta terça-feira (14), Adilau atirou no sobrinho Jackson Rodrigues da Costa, de 35 anos, depois de uma discussão a respeito do descarte de lixo do local onde eles moravam um terreno que abriga mais de 20 pequenas casas, no bairro Glória, em Vila Velha.
De acordo com testemunhas, os dois chegaram a brigar fisicamente, antes do tio sacar a arma. Conforme detalhado pelo próprio pai da vítima, os dois já haviam se desentendido outras vezes por causa do convívio diário. O suspeito morava no local há cerca de um ano, depois de pedir ajuda ao irmão.
O caso está sob investigação na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção À Pessoa (DHPP) de Vila Velha. De acordo com a Polícia Civil, testemunhas estão sendo ouvidas e buscas pelo suspeito estão sendo realizadas. Até o início da tarde desta quarta-feira (15), Adilau não havia sido detido.