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Investigação

Policial suspeito de matar sobrinho em Vila Velha ainda não foi preso

Segundo a Polícia Militar, após atirar na cabeça no sobrinho, o suspeito Adilau Costa fugiu. Testemunhas estão sendo ouvidas

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 17:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2020 às 17:22
Policial civil aposentado, Adilau Vieira da Costa, fugiu após o crime Crédito: Larissa Avilez
O policial civil aposentado Adilau Vieira da Costa,  suspeito de ter assassinado a tiros o próprio sobrinho, durante uma briga em Vila Velha, na última terça-feira (14), ainda não foi preso. Segundo a polícia, ele fugiu após o crime. 
De acordo com a família, Adilau possuía problemas psicológicos. Durante o período em que estava ativo na Polícia Civil, ele chegou a tirar um total de 1786 dias de licença médica, ou seja, quase cinco anos. Os dados estão disponíveis no portal da transparência do Espírito Santo. 

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O CRIME

Segundo a Polícia Militar, na manhã desta terça-feira (14), Adilau atirou no sobrinho Jackson Rodrigues da Costa, de 35 anos, depois de uma discussão a respeito do descarte de lixo do local onde eles moravam  um terreno que abriga mais de 20 pequenas casas, no bairro Glória, em Vila Velha.
De acordo com testemunhas, os dois chegaram a brigar fisicamente, antes do tio sacar a arma. Conforme detalhado pelo próprio pai da vítima, os dois já haviam se desentendido outras vezes por causa do convívio diário. O suspeito morava no local há cerca de um ano, depois de pedir ajuda ao irmão.
O caso está sob investigação na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção À Pessoa (DHPP) de Vila Velha. De acordo com a Polícia Civil, testemunhas estão sendo ouvidas e buscas pelo suspeito estão sendo realizadas. Até o início da tarde desta quarta-feira (15),  Adilau não havia sido detido. 

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