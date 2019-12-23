Cariacica: tiroteio deixa duas pessoas mortas em Flexal II

Duas pessoas morreram em um tiroteio no bairro Flexal II, em Cariacica, no final da manhã desta segunda-feira (23). Segundo moradores da região, o crime ocorreu no Morro do Martin Lutero, por volta de 11h30, e mais de 20 tiros foram disparados.
De acordo com a Polícia Militar, homicídio teria sido cometido por cinco homens armados, que fugiram do local. A PM não soube informar as motivações, mas testemunhas relatam que há uma guerra do tráfico entre as comunidades de Flexal I, Flexal II, Nova Canaã e Nova Rosa da Penha.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e está no local.