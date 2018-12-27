Base fixa da PM é inaugurada no Morro da Piedade

Nova base da Polícia Militar inaugurada no Morro da Piedade, em Vitória Crédito: José Carlos Schaeffer

Depois de meses de angústia por conta das disputas entre facções rivais, os moradores do Morro da Piedade, em Vitória, passam a contar com um módulo de Destacamento de Polícia Militar no bairro. Inaugurado nesta quarta-feira (26), o DPM da Piedade vai funcionar 24 horas, com objetivo de aumentar a segurança dos moradores da região. O governador do Estado, Paulo Hartung, participou da solenidade.

O prédio possui um mirante que vai dar visão privilegiada aos 15 policiais militares que trabalharão em regime de escala na unidade. O local conta com uma central de videomonitoramento, inclusive com a utilização de um drone para acompanhar ações não só na Piedade como também no Morro da Fonte Grande.

De acordo com o secretário estadual de Segurança Pública, coronel Nylton Rodrigues, a instalação do DPM é uma ação de resposta aos episódios de violência na região este ano, e que as famílias que saíram da comunidade por ordem de traficantes poderão voltar. É uma resposta sim, pela covardia de criminosos que trouxeram medo e terror à comunidade da Piedade. Nós estamos aqui para trazer segurança e dizer àqueles que saíram que podem retornar. Se a polícia militar está aqui através do DPM, a Polícia Civil investigou e prendeu todos os autores da covardia que foi praticada aqui. A comunidade pode contar com suas polícias, disse.

Central de videomonitoramento que será utilizada por policiais militares na nova base da Piedade Crédito: José Carlos Schaeffer

O secretário disse também que a localização do Destacamento é estratégica. Inclusive, que foi instalado próximo a um antigo ponto de tráfico de drogas. Nós fizemos o DPM onde o tráfico de drogas atuava. Acabamos com a bagunça que estava aqui promovida por agressores da sociedade, por pessoas covardes que intimidam os inocentes e os trabalhadores. Estamos aqui para garantir às pessoas o direito a trabalhar com tranquilidade; aos estudantes, o direito de estudar com tranquilidade para que a vida seja enfrentada com paz e segurança, completou.

DPM

Apesar da inauguração e funcionamento já a partir desta quarta-feira (26), o DPM da Piedade ainda não foi totalmente concluído. A primeira fase de reforma custou R$ 197.285,94. A segunda etapa da obra será para benfeitorias no local onde estará o refeitório dos policiais.

Drones serão utilizados por policiais militares na Base inaugurada no Morro da Piedade, em Vitória Crédito: José Carlos Schaeffer

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alexandre Ramalho, ressaltou, durante a inauguração, que câmeras do bairro e das proximidades serão acompanhadas por militares do Destacamento. São câmeras da prefeitura. Já têm as instaladas aqui na Piedade, câmeras de outras regiões, como da Praça Costa Pereira, se nós quisermos ampliar este monitoramento. Elas estão 'linkadas' diretamente com o DPM, onde o policial militar monitora atentamente essas câmeras para qualquer tipo de anormalidade, destacou.

Ramalho afirmou, ainda, que o DPM vai possibilitar a proximidade da Polícia com a comunidade, contando também com o auxílio dos serviços de inteligência e demais equipamentos para melhora no atendimento à população. Nós estamos entregando agora este equipamento com os nossos policiais militares que farão essa polícia de proximidade. Atender à comunidade, ouvir a comunidade com os serviços de inteligência atuando junto: drone, helicóptero, força tática. Todos esses policiais estarão na comunidade para melhor atender às pessoas de bem que residem aqui, frisou.

Governador Paulo Hartung participa da inauguração da base da PM no Morro da Piedade Crédito: José Carlos Schaeffer

Moradores

O Instituto Raízes da Piedade, formado por moradores e integrantes de movimentos sociais, havia anunciado um protesto no local por meio das redes sociais. Eles alegam que não houve diálogo durante a ocupação da PM e a instalação do Destacamento. No entanto, a manifestação não aconteceu.

A contadora Cláudia Rosana, moradora da Piedade, participou do evento e comemora a instalação do DPM, frisando que o bairro está mais seguro após a maior presença da Polícia Militar. Melhorou bastante a situação. Acredito que depois de um tempo deve melhorar ainda mais. Está mais seguro, disse.

Já a estudante Mariana Araújo, moradora da Piedade há 21 anos, diz que só a segurança não é o suficiente para diminuir a criminalidade no local. Só a PM não é suficiente. Falta o Estado investir na questão da infraestrutura, lazer, educação. Coisas para movimentar realmente a comunidade, não é só polícia. Faltam outras partes do Estado presentes na nossa comunidade, ponderou.