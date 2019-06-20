Tiros e incêndio no Morro da Piedade, em Vitória

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estão no local Crédito: Esthefany Mesquita

Centro de Vitória relataram ter ouvido dezenas de disparos de arma de fogo vindos do Morro da Piedade, por volta das 20h50. Diversos criminosos teriam ido até a parte alta do morro e ateado fogo em duas casas, de acordo com moradores, em relato à Polícia Militar. Ninguém ficou ferido. Na noite desta quarta-feira (19) moradores dorelataram ter ouvido dezenas de disparos de arma de fogo vindos do, por volta das 20h50. Diversos criminosos teriam ido até a parte alta do morro e ateado fogo em duas casas, de acordo com moradores, em relato à. Ninguém ficou ferido.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estão no local Crédito: Esthefany Mesquita

Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local para conter as chamas. As duas casas ficaram completamente destruídas após o incêndio. De acordo com a PM, equipes da Força Tática realizaram buscas na região de mata, mas nenhum suspeito foi detido até a atualização desta matéria. O policiamento continua reforçado na região. foi acionado e esteve no local para conter as chamas. As duas casas ficaram completamente destruídas após o incêndio. De acordo com a PM, equipes da Força Tática realizaram buscas na região de mata, mas nenhum suspeito foi detido até a atualização desta matéria. O policiamento continua reforçado na região.

A polícia ainda disse que foram encontradas cápsulas de fuzil 556 na região. Inclusive, segundo a PM, um dos criminosos deixou uma munição de fuzil com uma moradora e ordenou que ela entregasse a cápsula à polícia. A PM acredita que os criminosos são do Bairro da Penha.

VÍDEOS

RELATOS DE MORADORES

Uma moradora, que prefere não se identificar, ainda afirmou que cerca de 30 homens subiram o morro e atearam fogo em pelo menos duas residências. "A gente ouvia gritos deles falando: 'vai, vai , invade'", relatou. No momento da invasão, uma arma foi apontada pra cabeça de uma criança de sete anos, de acordo com uma testemunha.

"Começou o fogo, em seguida esse barulho de tiros e muitos carros de polícia", disse um internauta ao Gazeta Online. "Não consegui contar, mas foram muitos disparos. A polícia logo veio", disse outra testemunha.

Os moradores acreditam que o conflito acontece por meio da guerra pelo tráfico de drogas. "Ou a gente fica no meio da guerra ou precisamos ir para casa de parentes", disse.