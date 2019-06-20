Tiros e incêndio no Morro da Piedade, em Vitória

Na noite desta quarta-feira (19) moradores do Centro de Vitória relataram ter ouvido dezenas de disparos de arma de fogo vindos do Morro da Piedade, por volta das 20h50. Diversos criminosos teriam ido até a parte alta do morro e ateado fogo em duas casas, de acordo com moradores, em relato à Polícia Militar. Ninguém ficou ferido.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local para conter as chamas. As duas casas ficaram completamente destruídas após o incêndio. De acordo com a PM, equipes da Força Tática realizaram buscas na região de mata, mas nenhum suspeito foi detido até a atualização desta matéria. O policiamento continua reforçado na região.
A polícia ainda disse que foram encontradas cápsulas de fuzil 556 na região. Inclusive, segundo a PM, um dos criminosos deixou uma munição de fuzil com uma moradora e ordenou que ela entregasse a cápsula à polícia. A PM acredita que os criminosos são do Bairro da Penha.
VÍDEOS
RELATOS DE MORADORES
Uma moradora, que prefere não se identificar, ainda afirmou que cerca de 30 homens subiram o morro e atearam fogo em pelo menos duas residências. "A gente ouvia gritos deles falando: 'vai, vai , invade'", relatou. No momento da invasão, uma arma foi apontada pra cabeça de uma criança de sete anos, de acordo com uma testemunha.
"Começou o fogo, em seguida esse barulho de tiros e muitos carros de polícia", disse um internauta ao Gazeta Online. "Não consegui contar, mas foram muitos disparos. A polícia logo veio", disse outra testemunha.
Os moradores acreditam que o conflito acontece por meio da guerra pelo tráfico de drogas. "Ou a gente fica no meio da guerra ou precisamos ir para casa de parentes", disse.