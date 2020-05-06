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Estados Unidos

Não podemos manter país parado durante anos, temos de reabrir economia, diz Trump

Presidente dos Estados Unidos, questionado se a medida não pode causar mais mortes, respondeu: 'Espero que não seja o caso, mas pode ser, sim'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2020 às 16:24

Publicado em 06 de Maio de 2020 às 16:24

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu nesta quarta-feira, 6, a reabertura da economia, mesmo ainda em meio à pandemia de coronavírus. "Não podemos manter o país parado durante anos, precisamos fazer algo", argumentou, em declarações a repórteres hoje na Casa Branca.
Donald Trump
Donald Trump Crédito: Jim Bourg
Questionado se isso não pode causar mais mortes, ele respondeu: "Espero que não seja o caso, mas pode ser, sim". Segundo ele, certas pessoas devem continuar em suas casas, especialmente aquelas com mais de 60 anos e as que possuem problemas de saúde como diabetes e doenças cardíacas.
"Nós temos de ter nosso país reaberto de novo. E, veja, as pessoas querem voltar, nós teremos um problema se não acontecer isso", comentou.

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