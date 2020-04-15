5 atividades na jardinagem para fazer na quarentena

Jardinagem em casa Crédito: Freepik.com

Os apaixonados por plantas garantem: esse é um caminho sem volta. Além de limpar o ar e decorar a casa, a jardinagem em si pode ser uma verdadeira terapia e uma ótima alternativa para esta fase de quarentena. Diversas pesquisas apontam os benefícios de se ter plantas dentro de casa. "O maior deles é para a nossa saúde física e mental. Planta traz memória afetiva e aconchego. Recebo inúmeros relatos de pessoas dizendo que elas ajudaram na cura da depressão, por exemplo, e contando o quanto mudaram o astral da casa", diz Ramon Cossuol, jardinista e consultor paisagístico.

Para Tania Martis, professora e especialista no assunto, da @amorperfeitogarden, a presença da planta na casa aumenta a umidade do ar. E isso é muito benéfico para manter a nossa garganta e pele bem hidratadas. "As plantas absorvem gases nocivos. Para os alérgicos a pó, elas podem ser muito benéficas pois reduzem a presença de pó no ar em até 20%, isso é científico", diz. E para quem nunca teve planta em casa, como começar? "Pesquise a espécie que você deseja e veja se tem um ambiente ideal para cultiva-la. E se encaixa com seu ritmo de vida. E nunca encha o ambiente de plantas de uma vez, vá com calma", sugere Ramon. Os profissionais listaram 5 atividades de jardinagem que você pode fazer em casa durante essa quarentena. Aproveite as dicas!

1 - Use restos vegetais da cozinha pra fazer adubo

"Sou a favor de tudo natural e orgânico", diz Tania. Em casa as pessoas podem fazer o próprio adubo usando restos de vegetais e algumas frutas. Já as cítricas não são indicadas e ficam de fora. Além da casca de banana, que é rica em potássio, ela sugere o uso do cálcio utilizando as cascas de ovos trituradas. "Pegue as cascas de ovos, lave-as e junte depois de secas numa sacolinha. Triture-as no liquidificador e polvilhe sobre a terra da sua plantinha. Em vasos pequenos use 2 colheres a cada 15 dias", explica. Já a borra de café é ótima quando misturada na terra. "Ela espanta insetos", diz Tania.

2 - A escolha dos vasos

A escolha do vaso e a forma de plantio é primordial para o desenvolvimento da planta. "O vaso deve ter tamanho suficiente para que ela cresça e se desenvolva. Por isso é importante saber como é o crescimento dela antes de escolher o vaso", explica Ramon. Os vasos sempre têm furos embaixo para escoar a água. "Os furos são importantes para o escoamento do excesso da água das regas ou da chuva. No vaso sem furo, a terra ou substrato fica completamente encharcado, o que impossibilita a chegada do oxigênio até as raízes causando o apodrecimento e morte da planta". Ele explica ainda que, além dos furos, no momento do plantio é importante fazer uma camada de drenagem. "Coloque argila expandida, pedras, pedaços de lajota, pedaços de isopor ou até mesmo rolhas de vinho no fundo do vaso fazendo assim uma camada de escoamento. Acima dessa camada deve-se colocar um tecido que passe bem a água e logo depois a terra".

Jardinagem em casa Crédito: Freepik.com

3 - O melhor ambiente: sol ou sombra?

As plantas devem estar no lugar certo. "Se na varanda bate sol, escolha plantas que gostam de sol. E se for sombra também temos as adequadas para esse espaço. A escolha deve ser feita levando-se em conta a luminosidade local, seu espaço, seu tempo de dedicação, seu gosto e se o morador tem crianças e animaizinhos em casa. É preciso ficar atento pois existem plantas tóxicas", ressalta Tania Martins.

4 - Rega das plantas

Rega de planta não tem receita. "Ela varia de acordo com a espécie, o clima do local, a ventilação, se bate ou não sol, se é um ambiente úmido ou mais seco. Por isso a importância de saber os hábitos de cada espécie de planta", diz Ramon. Ele sugere enfiar a ponta dedo na terra para sentir a umidade. "Se a terra estiver úmida e o dedo sair bem sujo significa que não precisa regar. Mas se o dedo sair praticamente limpo e você sentir a terra seca, está na hora de regar". A quantidade de água também varia de acordo com a planta. "As de clima tropical gostam de solo mais úmido. Já as de clima árido, como os cactos, gostam de solo mais seco. Lembre-se sempre que quanto mais folhas a planta tiver e mais largas elas forem, maior será a quantidade de água que ela precisa".

5 - O espaço ideal