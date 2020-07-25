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Saiba como fazer suporte de plantas em macramê; Veja vídeo

Super em alta na decoração, o macramê está invadindo a casa de todo mundo. A boa notícia é que você pode aproveitar o tempo em casa na quarentena pra fazer suas próprias peças deste tipo de artesanato. Veja o passo a passo e todas as dicas no vídeo

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 07:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2020 às 07:00
Suporte de plantas em macramê
Suporte de plantas em macramê Crédito: Reprodução Piterest
Pra fechar com chave de ouro a Semana da Maturidade, a Madalena da @nosdamada ensina como fazer um suporte de plantas lindo em macramê. Um ótimo passatempo pra quarentena, além de dar aquele up na decoração.
Você vai precisar de:
  •  Tesoura;
  • Argolas de madeira ou metal;
  • Cola pra artesanato ou cola de silicone;
  • Espátula;
  • Cordas ou barbantes de sua preferência.
A profissional mostrou todo o processo e deu várias dicas pra você tentar aí na sua casa. Confira todos os detalhes no vídeo abaixo:

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