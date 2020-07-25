Saiba como fazer suporte de plantas em macramê; Veja vídeo

Pra fechar com chave de ouro a Semana da Maturidade, a Madalena da @nosdamada ensina como fazer um suporte de plantas lindo em macramê. Um ótimo passatempo pra quarentena, além de dar aquele up na decoração.
Você vai precisar de:
- Tesoura;
- Argolas de madeira ou metal;
- Cola pra artesanato ou cola de silicone;
- Espátula;
- Cordas ou barbantes de sua preferência.
A profissional mostrou todo o processo e deu várias dicas pra você tentar aí na sua casa. Confira todos os detalhes no vídeo abaixo: