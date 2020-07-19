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Saiba como fazer brinquedo e enriquecer o ambiente para o seu gato

Veja vídeo com dicas de enriquecimento ambiental e brinquedo artesanal ara entreter o seu gatinho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2020 às 20:14

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 20:14

Gato; fotografia de pet
Enriquecer o ambiente para os animais pode evitar danos e prejuízos. Crédito: Mônica Spohn
Adaptar a casa para os animais pode evitar que eles destruam artigos do ambiente, como sofás e nichos e estantes por exemplo. Por isso, o recomendado por especialistas é investir em enriquecimento ambiental. No vídeo abaixo, a médica veterinária e especialista em felinos, Polyana Paixão, dá uma dica super prática que inclui toquinha e arranhador para que seu gato se mantenha nas alturas - como eles gostam -  e longe dos seus móveis.
Além disso, como dica extra, a Pat Rober preparou um tutorial super prático de brinquedo para o seu pet que dá pra você reproduzir aí na sua casa. Confira todos os detalhes no vídeo

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