Saiba como fazer brinquedo e enriquecer o ambiente para o seu gato

Adaptar a casa para os animais pode evitar que eles destruam artigos do ambiente, como sofás e nichos e estantes por exemplo. Por isso, o recomendado por especialistas é investir em enriquecimento ambiental. No vídeo abaixo, a médica veterinária e especialista em felinos, Polyana Paixão, dá uma dica super prática que inclui toquinha e arranhador para que seu gato se mantenha nas alturas - como eles gostam - e longe dos seus móveis.