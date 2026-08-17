Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/08/2026

Você dedicará mais atenção aos amigos e aos projetos coletivos, buscando se envolver em situações que tenham significado para você. Contudo, algumas limitações ou diferenças dentro dos grupos poderão gerar frustrações. Nesse contexto, evite insistir em relações que causam desgastes ou tentar convencer os outros a seguir seus planos. Em vez disso, concentre sua energia nos objetivos que realmente fazem sentido para você.