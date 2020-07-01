Teto colorido: veja dicas de como fazer e inspirações em diferentes ambientes da casa

Nesta cozinha integrada, a arquiteta Fernanda Calazans usou toda a marcenaria em um tom de azul e replicou no teto a mesma cor. "Ampliou o espaço e valorizou a diferença de pé direito" Crédito: Camila Santos

De todas as transformações possíveis para se fazer em casa, pintar os ambientes, com certeza, é uma das que faz mais efeito. Basta colorir uma parede para o cômodo ganhar um novo visual. O que pouca gente para pra pensar é qua as paredes não precisam ser o único destino das cores. A nova tendência é deixar os tetos coloridos. Isso mesmo, os tetos. E essa proposta é ideal para os moradores que não têm medo de ousar. Que tal aproveitar a quarentena para uma mudança rápida?

A arquiteta Fernanda Calazans conta que o teto colorido pode mudar completamente a sensação, a estética e o estilo de um ambiente. "Imagine que você tenha um ambiente no estilo clássico e insira uma cor no teto. Automaticamente ele passa a ganhar características mais contemporâneas. Cores mais vibrantes deixam o ambiente mais descontraído e menos sério", sugere.

Num escritório a designer de interiores Fernanda Cecotti usou o azul e o cinza. "O azul começa na parede e se mantém no teto", diz. Crédito: Divulgação

A designer de interiores Fernanda Cecotti diz que apostar no teto colorido faz toda diferença na decoração. "Ele se torna um ponto de destaque em qualquer ambiente. Para quem tem o pé direito alto, por exemplo, é interessante pintar o teto com uma cor mais escura. Dará a sensação que o teto está mais baixo", sugere.

Teto colorido: tendência na decoração

Use a criatividade

Para quem nunca usou cor no teto é importante pensar na sensação que quer adicionar ao ambiente. "Depois da escolha o tom. Cores frias tendem a trazer mais frescor enquanto cores quentes dão uma aquecida ao ambiente. Se tem medo de cores mais fortes, começa gradualmente e faça testes. Compre 1/4 de galão (latinhas pequenas ou testes fáceis), pinte uma superfície de papelão que tenha fundo branco ou um pedaço de madeira com fundo branco, depois cole no teto para você ter uma ideia de como irá funcionar", sugere Fernanda Calazans. Vale lembrar que cores vibrantes deixam o ambiente mais divertido. Já os tons terrosos ou que possuem pigmento cinza na composição criam um ambiente de aconchego. "Todas as cores quando aplicadas no teto escurecem, já que não há incidência direta de luz artificial e nem natural, por isso a importância de fazer testes antes de pintar a área toda", diz.

No quarto de bebê, Fernanda Calazans usou a pintura geométrica no teto. O tom foi escolhido para criar conforto visual para a bebê quando ela tivesse brincando com o móbile. "Quanto mais clara uma cor, mais ela irá refletir a luz", diz, Crédito: Camila Santos

Já Fernanda Cecotti explica que o morador pode pintar o teto colorido e deixar as paredes em cor mais clara. "Ajuda para que também não crie um desconforto para quem esta inserindo nesse tipo de pintura". Entre as tendências estão a faixa que vai do teto até a parede, tetos e paredes da mesma cor e o teto em forma geométrica. "Vale usar a criatividade", diz a designer de interiores.

Dicas para pintar o teto

- Pinte todo o teto de uma única cor que contraste bem com todo o ambiente;

- Faça formas geométricas levando a pintura da parede para o teto, alinhando em algum outro ponto que você queira chamar atenção. É uma forma de forçar o olho a fazer o caminho que você criou para destacar cantos, objetos e mobiliários;

- Use duas cores no teto, fazendo com que ele tenha sensação de profundidades diferentes. Na área que você quer criar uma sensação de profundidade, use um tom mais escuro em relação ao restante do teto;