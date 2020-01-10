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5 piscinas dos sonhos e com vistas incríveis no Espírito Santo

Em Vitória ou Pedra Azul, estas piscinas são o cenário perfeito para as férias

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 11:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2020 às 11:10
Piscina em Pedra Azul. projeto de Zilda Helal Crédito: Sagrilo
Bom design, bordas infinitas e vistas deslumbrantes. Estas são algumas das características dessas cinco piscinas no Espírito Santo. Seja com a vista para a Pedra do Lagarto, em Domingos Martins, ou para a Baía de Vitória, na Capital, os projetos são verdadeiros luxos. Veja os detalhes de cada uma delas. Dá vontade entrar nelas e não sair nunca mais!

Guarapari.

No projeto desta casa de 620 metros quadrados, em Pedra Azul, a vista privilegiada da piscina é um dos atrativos. Projetada pelo arquiteto Fábio Pinho, a piscina integra a área de lazer com entrada independente da residência para facilitar o acesso direto. A piscina tem 18 metros quadrados é revestida internamente em pastilhas cerâmicas e ladeada por um deck em madeira natural. "A localização da piscina, no térreo, teve o foco a vista privilegiada da Pedra do Lagarto, um dos motivos da escolha da borda infinita para não criar obstáculos ao visual da Pedra", explica o arquiteto. O escoamento da água ultrapassa a borda infinita e vai para uma calha externa que recolhe o líquido que retorna novamente à piscina depois depois de passar pelo filtro. 
O mar de Praia Grande, na Serra, realça ainda mais a beleza deste projeto, executado pelos arquitetos Carlos Eduardo Calmon e Marcela Lopes. A casa é toda com vista para o mar e rodeada pela natureza. Entre as árvores foi instalada a piscina de borda infinita com cerca de 15 metros. "A localização do terreno era propensa para se aproveitar o visual do mar diretamente da piscina , então foi um partido arquitetônico que utilizamos para valorizar ainda mais este projeto", diz Carlos. Ela é toda revestida em cerâmica mesclada na cor azul turquesa e royal. Já o deck é revestido em cerâmica com um acabamento antiderrapante. 
Apesar da casa ser de frente para a praia, existe a piscina, para mergulhos também em água doce. As arquitetas Rita Garajau e Mila Quinamor optaram por escolher uma piscina com borda infinita, construída após a reforma da casa, sendo totalmente pensada para entrar em harmonia com a natureza ao redor do ambiente. A reforma da casa teve a finalidade de aproveitar mais o sol, e a vista da residência, que é a Baía de Vitória. Por isso as profissionais nivelaram a piscina - que estava abaixo do nível da casa - e optaram pela borda infinita que se confundo com a água do mar se olhada de frente. Também foi usada a pedra Hijau lisa na cor verde da Palimanan, uma pedra natural que se integrou perfeitamente à natureza. 
Emoldurada pela bela paisagem da Pedra Azul, essa piscina localizando num rancho é um verdadeiro espetáculo. Projetada pela designer de interiores Zilda Helal, ela tem 25 metros de raia e possui um deck feito com um material antiderrapante. "Escolhemos um piso claro apropriado", diz. O escoamento foi feito através de um ralo oculto em toda a extensão da borda. Destaque também para a enorme escultura.
A design de interiores Margarida Nader, junto com sua equipe, é a responsável pela piscina construída à beira do canal de Guarapari. Com 8 metros de raia, ela foi levantada por causa das condições do terreno e da maré. "Foi a primeira piscina executada com vidros em l. Fizemos vários cálculos para que o vidro suportasse o volume de água corretamente", explica Margarida. O deck tem uma lateral alta em madeira natural cumaru com um acabamento em verniz transparente fosco. "Já o outro lado, como tem o vidro, optamos por um jardim", diz a design. A piscina, que não tem cloro, foi feita com uma tecnologia supermoderna da Ulimited, onde é possível sempre reutilizar a água.

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