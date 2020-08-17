Professor da Ufes é premiado na Academia Nacional de Medicina com estudo sobre doenças da retina

São duas grandes subdivisões, as cegueiras de causas reversíveis são os erros refracionais (não usar óculos) e catarata. Com óculos novos ou uma cirurgia para retirar a catarata, o paciente tem sua visão restaurada. O problema são as cegueiras irreversíveis: lideradas pelo glaucoma, doença macular relacionada à idade (DMRI) e a retinopatia diabética. Essas necessitam de diagnóstico rápido e correto pelo oftalmologista, e tratamento adequado quando diagnosticadas. Aí vem outro problema, o tratamento é caro e pouco disponível no Serviço Público de Saúde (SUS). Mais de 90% das pessoas com deficiência visual no mundo vivem em países pobres ou em desenvolvimento como o Brasil. Estudos ainda indicam consistentemente que as mulheres, em todas as idades, têm um risco significantemente maior de deficiência visual do que os homens, principalmente por causa de sua expectativa de vida maior e, nas sociedades mais pobres, por causa de sua falta de acesso aos serviços de saúde. Por isso, é fundamental procurar um oftalmologista ao primeiro sinal de baixa visão, ou até mesmo um especialista em retina se já tiver com algum tipo das doenças relacionadas em nosso estudo.