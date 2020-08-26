AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Contrariando regras estaduais

Câmara promulga lei que flexibiliza comércio não essencial em Vitória

Publicação no Diário Oficial prevê que comércio de rua, bares e restaurantes podem funcionar de segunda a sexta-feira, das 10h às 22h; Matriz de Risco do governo do Estado proíbe abertura de bares na Capital

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 23:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2020 às 23:27
Data: 09/12/2019 - ES - Vitória - Sede da Câmara Municipal de Vitória - Editoria: Politica - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Câmara de Vitória promulga lei que permite funcionamento de bares na Capital Crédito: Ricardo Medeiros
Câmara de Vitória promulgou uma lei que prevê flexibilizações no funcionamento do comércio não essencial de Vitória. O texto, publicado no Diário Oficial nesta terça-feira (25), permite que comércio de rua, restaurantes e bares funcionem durante a semana em atendimento presencial, das 10h às 22h, o que contraria as regras estabelecidas pela Matriz de Risco, elaborada pelo governo do Estado. 
Já nos finais de semana, a lei libera o funcionamento presencial dos estabelecimentos das 10h às 23 horas. O texto permite ainda o uso de parquinhos, brinquedotecas e similares, apresentações artísticas de voz e violão, música mecânica e organização de eventos, respeitando o limite de 0,04 pessoas por metro quadrado de área.
No dia 28 de julho, a Câmara havia aprovado o projeto de lei que flexibilizava a abertura do comércio. A norma, porém, ainda precisava passar pela sanção do prefeito Luciano Rezende (Cidadania), o que não aconteceu.

Arquivos & Anexos

Publicação extraordinária no Diário Oficial que flexibiliza comércio não essencial na Capital

Tamanho do arquivo: 231kb
Baixar
A Lei Nº 9670/2020, publicada nesta terça-feira (25), prevê regras para o funcionamento do comércio, como uso obrigatório de máscara, distanciamento obrigatório de dois metros entre as mesas e ocupação de 50% da capacidade total do estabelecimento. Ainda assim, a lei contraria as regras da Matriz de Risco, que prevê que, em municípios com risco moderado de transmissão do coronavírus, que é o caso de Vitória, bares estão proibidos de funcionar.
Prefeitura de Vitória foi procurada e respondeu que "as regras para abertura de comércio e demais atividades são definidas pelos governos dos Estados, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Os municípios devem seguir essa orientação. A Prefeitura de Vitória observará as recomendações da Procuradoria Geral do Município (PGM) para definir sua ação diante desse cenário."

Veja Também

Câmara de Vitória aprova projeto que flexibiliza abertura do comércio

Denúncias de aglomeração em bares na Grande Vitória: há fiscalização?

Coronavírus: ES registra 3.068 mortes e passa de 107 mil casos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ronival Moreira de Jesus, Ruan Moreira da Luz e Valdomiro Moreira de Jesus eram os trabalhadores que morreram no acidente
Desabamento que matou empresário e pedreiros no ES é investigado pela polícia
Imagem de destaque
Tribunal de Justiça, Sedu e Aracruz: 29 mil vagas em concursos e seleções
Suspeito de atos obscenos na presença de crianças é retirado de tumulto pela PM em São José do Calçado
Suspeito de ato obsceno contra crianças sofre tentativa de linchamento no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados