ES flexibiliza abertura de comércio e restaurantes; entenda as mudanças

Com o Espírito Santo seguindo uma tendência de queda na curva de casos e mortes por Covid-19, o governo do Estado decidiu flexibilizar o funcionamento de algumas atividades a partir do próximo sábado (8). Comércio de rua, shoppings, restaurantes e academias, dependendo do risco de transmissão da doença em que o município está classificado, agora têm novos dias e horários para abrir e atender o público.
Do risco baixo até o alto, houve alterações para todas as cidades. As mudanças foram anunciadas pelo governador Renato Casagrande, em coletiva na noite desta quinta-feira (6), ponderando que a melhoria dos indicadores permite o avanço das medidas de flexibilização.
"Cautelosamente, mantida a orientação de não aglomeração, achamos que é hora de fazer algumas mudanças", afirmou Casagrande.
Para os moradores das 22 cidades em risco baixo, onde as restrições já são mínimas, a nova flexibilização vai permitir o funcionamento do comércio sem limite de horário ou dia de semana.
As principais alterações, no entanto, serão observadas nos municípios de risco moderado. Além de representar a maioria das cidades, incluindo a Grande Vitória, têm avanços em todos os segmentos que foram flexibilizados pelo governo.
No comércio de rua e centros comerciais, o funcionamento estará autorizado também aos sábados, das 9 às 15 horas, e nos shoppings, do meio-dia às 20 horas.
Os restaurantes, antes com funcionamento proibido aos domingos, tiveram a abertura autorizada em todos os dias da semana, e ainda ganharam duas horas na sua jornada, podendo encerrar as atividades às 18h. A medida vale, inclusive, para a praça de alimentação dos shoppings.
Já as academias, que estão apenas liberadas para práticas não aeróbicas, a partir de sábado poderão atender os usuários que queiram fazer esteira, bicicleta, dança e outras atividades aeróbicas, de maneira individual, e desde que respeitado o distanciamento de quatro metros entre as pessoas.
Mesmo nos 10 municípios de risco alto houve redução das restrições. O comércio, que só estava autorizado a funcionar em dias alternados, agora está liberado durante toda a semana. Os comerciantes poderão também fazer a opção pelo sábado, mas, neste caso, deverão abrir mão do funcionamento na segunda-feira.
Nessas cidades, os restaurantes também poderão funcionar aos sábados, inclusive os de shopping, até as 18 horas.
O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, já havia sinalizado que mudanças deveriam ser adotadas ainda em agosto, considerado por ele um "mês de transição".
CRIANÇAS PROIBIDAS
Mesmo com a flexibilização de dias e horários de funcionamento dos shoppings e da praça de alimentação desses empreendimentos, crianças até 12 anos continuam tendo o acesso proibido. O governador Renato Casagrande falou que a restrição visa à saúde desse público.
"Existem muitas dúvidas ainda em relação às crianças. Há estudos que dizem que o risco de serem contagiadas e de transmissão pelas crianças é pequeno, mas existem estudos que dizem que é grande. Todos precisam de cuidados, mas principalmente os grupos de risco. Hoje, consideramos criança em grupo de risco. Pode ser que os estudos, daqui a um tempo, nos levem a retirar as crianças do grupo, mas agora estamos tomando todos os cuidados com as crianças, assim como em relação aos idosos", sustenta o governador.
CONFIRA AS NOVAS REGRAS:
ORIENTAÇÕES GERAIS
A partir deste sábado (8), os estabelecimentos dos 22 municípios classificados como risco baixo poderão funcionar sem restrição de horário e dia da semana. Esta foi a única alteração para essas cidades, que já tinham a atividade comercial liberada, desde que respeitados o distanciamento em filas e a presença de um cliente a cada 10 metros quadrados.
As lojas de rua e de centros comerciais poderão ser abertas aos sábados, das 9 às 15 horas. Até o momento, só estava previsto o funcionamento durante a semana, das 10 às 16 horas. O distanciamento social em fila e o limite do número de clientes conforme o espaço físico seguem as mesmas regras do risco baixo.
Os estabelecimentos também estão liberados para funcionar aos sábados, mantendo o horário que é adotado durante a semana, do meio-dia às 20 horas. Os restaurantes da praça de alimentação têm funcionamento autorizado até as 18h - duas horas a mais do que havia sido permitido na semana passada - e, além disso, poderão abrir aos domingos. O acesso de crianças até 12 anos continua proibido.
Os restaurantes estão liberados para funcionar todos os dias da semana, até as 18 horas. Antes, o limite de funcionamento era de segunda a sábado, das 10 às 16h. Já os bares continuam proibidos, a não ser aqueles que têm registro de bar e restaurante e consigam cumprir, entre outras orientações, distanciamento mínimo de dois metros entre as mesas para receber a clientela.
Atividades aeróbicas individuais, como esteira, bicicleta, simulador de escada e dança, voltam a ser liberadas, mas deve ser respeitado o distanciamento de quatro metros entre os usuários.
As atividades comerciais estarão liberadas para funcionar de segunda a sexta-feira, das 10 às 16 horas. Nos municípios com até 70 mil habitantes, haverá a possibilidade de abertura também aos sábados, das 9 às 15h. Contudo, o funcionamento só pode ocorrer ao longo de cinco dias e o comerciante deverá escolher se abre na segunda ou no final de semana. A abertura estará liberada para todos somente no próximo sábado devido ao Dia dos Pais.
O funcionamento dos shoppings permanece restrito aos dias da semana, do meio-dia às 20h. A flexibilização foi concedida para os restaurantes das praças de alimentação, que poderão abrir também aos sábados, até as 18h. A exceção para os shoppings será concedida no próximo sábado, cuja abertura será autorizada em virtude do Dia dos Pais.
O funcionamento de restaurantes foi ampliado para os sábados, até as 18h. Até agora, só eram permitidos de segunda a sexta, das 10 às 16h. Bares continuam proibidos.
Independentemente da classificação de risco do município, algumas orientações valem para todos os segmentos, tais como a obrigatoriedade do uso de máscaras e a disponibilização de álcool em gel para os funcionários e os clientes, bem como respeito a todas as medidas sanitárias estabelecidas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).