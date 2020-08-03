À frente da Sesa, secretário Nésio Fernandes atualizou a situação da pandemia no ES durante esta tarde Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Agosto é o mês de transição da pandemia do coronavírus no Es

Devido à atual fase da pandemia do novo coronavírus no Espírito Santo , o mês de agosto é visto como um período de transição pela Secretaria Estadual de Saúde ( Sesa ). Nas próximas semanas, a pasta vai estudar a possibilidade da liberação de mais atividades sociais e econômicas, a partir de setembro.

O anúncio aconteceu durante o pronunciamento do secretário Nésio Fernandes, no início da tarde desta segunda-feira (3). Segundo ele, as possíveis flexibilizações acompanham a tendência de queda do número de novos casos de maneira homogênea em todo o Estado.

"É possível que no mês de setembro tenhamos uma situação de recuperação da pandemia no Espírito Santo. Por isso, vamos aproveitar agosto, que é um mês de transição, para estabelecer uma agenda clara de retomada das atividades sociais e econômicas" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

Durante a fala, ele não especificou quais mudanças devem ser implementadas a partir do próximo mês, mas afirmou que o Estado caminha cada vez mais para assumir as politicas de distanciamento social seletivo, com foco no grupo de risco e nos pacientes sintomáticos, a fim de definir estratégias de aberturas mais amplas.

Com esse objetivo, a Secretaria de Saúde vai avaliar os impactos das medidas adotadas em julho, que permitiram uma maior interação social. Vamos medir o número de casos, óbitos e internações diante dessas flexibilizações. Consequências que serão vivenciadas agora, no início de agosto, explicou Nésio Fernandes.