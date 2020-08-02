"As perspectivas são melhores do que no início da pandemia"

Diferente de países desenvolvidos, que criaram condições para que as pessoas ficassem em casa, como Canadá e Alemanha, que assumiram o salário dos trabalhadores para as empresas não fecharem, por dois meses, em uma quarentena mais severa, no Brasil ocorreu o contrário. Nós permitimos que as empresas despedissem, reduzissem carga horária, diminuíssem os salários. Fizemos um movimento inverso, desprotegendo os trabalhadores, ao invés de protegê-los. A ajuda do governo federal também demorou muito a chegar, principalmente para quem estava na informalidade e para as micro e pequenas empresas. E, quando chegou, veio sem uma mudança grande no arcabouço jurídico. Você, teoricamente abriu crédito, mas com as mesmas regras, com a burocracia do nosso país, e cerca de 17% das empresas tiveram acesso ao crédito. Sem uma coordenação nacional da pandemia, no final de abril, começamos a ter uma pressão muito grande por parte dos empresários para a reabertura do comércio, das empresas, o que culminou com as flexibilizações e tudo que vimos posteriormente.