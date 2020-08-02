"Temor era de que houvesse desobediência civil e perdêssemos mais vidas"

No dia 6 de junho tivemos um crescimento da internação hospitalar muito rápido e ainda estávamos inaugurando leitos. Era abrir um leito e ele era ocupado. Quando abrimos o Hospital de Vila Velha, com 40 leitos de UTI e 150 de enfermaria, o hospital encheu em duas semanas e meia. Havia um grau de medo grande nas pessoas, com 70% da população apoiando o distanciamento social, permeado ainda pela polêmica de abertura dos shoppings. No último dia 28 de julho nós tínhamos praticamente a mesma equivalência de pacientes internados em leitos de UTI que tivemos naquele período e quase o mesmo tanto de óbitos nos dois momentos. Mas a percepção da sociedade sobre o comportamento da doença não se compara com a tensão que havia naquele momento de junho. Agora, dada a capacidade do Estado no enfrentamento da pandemia, a percepção de risco das pessoas diminuiu. O gigantismo da estratégia de enfrentamento à Covid-19 deu a sensação de muita segurança para sociedade, ao ponto das pessoas caminharem na rua e tratarem com um grau de distensionamento muito grande a situação da pandemia no ES, com muitos acreditando que podem inclusive voltar todas as atividades, como se a pandemia já tivesse acabado.