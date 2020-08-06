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Coronavírus

Expectativa do Governo do ES é de retomar aulas presenciais em setembro

Apesar da expectativa, o governador deixou claro que esta é uma possibilidade e que em algumas regiões do Estado o índice de transmissão do coronavírus ainda é acima de 1, o que pode interferir na decisão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 19:23

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 19:23

Alunos em sala de aula
Aulas podem ser retomadas em setembro no ES Crédito: Joel Silva/ Folhapress
O governador do Espírito SantoRenato Casagrande, anunciou em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (6) que  a expectativa é de que as aulas presenciais sejam retomadas em setembro, mas a decisão ainda não foi tomada. A definição deve acontecer ao longo do mês de agosto.
Expectativa do Governo do ES é de retomar aulas presenciais em setembro
Apesar disso, Casagrande deixou claro que o retorno das aulas é uma possibilidade, mas existem algumas regiões do Estado em que o índice de transmissão pelo novo coronavírus ainda é acima de 1, o que pode interferir nessa decisão.
"Não é só o índice de transmissão que estamos atentos. Ainda temos uma letalidade alta, ainda temos número de pessoas que perdem a vida muito alto. Ainda estamos no dia 6, precisamos avançar um pouco mais para tomar medidas. Estamos na expectativa de que em setembro a gente possa voltar, mas ainda não posso bater o martelo"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo
Para que o retorno seja seguro para professores, diretores, servidores em geral e alunos, o governador frisa que está em elaboração um protocolo de segurança para as escolas, dirigido pela Secretaria de Educação em parceria com outras entidades.

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As medidas são estudadas em um grupo de trabalho e devem ser divulgadas em breve.
"O protocolo está pronto, não foi anunciado ainda. Temos uma dúvida com relação à educação infantil. O protocolo está avaliando com os técnicos como tratar a educação infantil, que nível de interação pode haver nas instituições. "
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo
"Tem um grupo de trabalho concluindo as ações. Nos próximos dias, no meio do mês, com certeza esse protocolo será divulgado para debatermos com a sociedade e com as escolas", reforçou Casagrande.

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