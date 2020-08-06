O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (6) que a expectativa é de que as aulas presenciais sejam retomadas em setembro, mas a decisão ainda não foi tomada. A definição deve acontecer ao longo do mês de agosto.
Expectativa do Governo do ES é de retomar aulas presenciais em setembro
Apesar disso, Casagrande deixou claro que o retorno das aulas é uma possibilidade, mas existem algumas regiões do Estado em que o índice de transmissão pelo novo coronavírus ainda é acima de 1, o que pode interferir nessa decisão.
"Não é só o índice de transmissão que estamos atentos. Ainda temos uma letalidade alta, ainda temos número de pessoas que perdem a vida muito alto. Ainda estamos no dia 6, precisamos avançar um pouco mais para tomar medidas. Estamos na expectativa de que em setembro a gente possa voltar, mas ainda não posso bater o martelo"
Para que o retorno seja seguro para professores, diretores, servidores em geral e alunos, o governador frisa que está em elaboração um protocolo de segurança para as escolas, dirigido pela Secretaria de Educação em parceria com outras entidades.
As medidas são estudadas em um grupo de trabalho e devem ser divulgadas em breve.
"O protocolo está pronto, não foi anunciado ainda. Temos uma dúvida com relação à educação infantil. O protocolo está avaliando com os técnicos como tratar a educação infantil, que nível de interação pode haver nas instituições. "
"Tem um grupo de trabalho concluindo as ações. Nos próximos dias, no meio do mês, com certeza esse protocolo será divulgado para debatermos com a sociedade e com as escolas", reforçou Casagrande.