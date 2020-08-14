Decreto em Cachoeiro permite entrada de menores de 10 anos em comércios

Crianças menores de 10 anos, que estavam proibidas de entrar em supermercados e shoppings em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, agora poderão acessar esses acompanhados de um responsável. A medida restritiva de combate ao novo coronavírus foi publicada em um decreto nesta sexta-feira (14).
De acordo com o município, a permissão se restringe aos casos de crianças com um único responsável legal, que não tenha como deixar o menor com outro responsável ao ter de sair para realizar uma compra. A situação de único responsável deve ser declarada na porta do estabelecimento, de acordo com o documento.
A proibição de menores de 10 anos, em estabelecimento, foi definida em um decreto municipal anterior. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Francisco Montovanelli, justifica a mudança.
Essa mudança atende a uma demanda da população. Muitos pais e responsáveis não têm com quem deixar as crianças, quando precisam sair de casa, para alguma compra eventual. A situação atual nos permite abrir essa possibilidade, mas é importante que todos os cidadãos entendam que ainda estamos vivenciando uma pandemia e que é preciso tomar todos os cuidados necessários, afirma o secretário municipal.
O município, que está classificado como risco baixo para a transmissão da doença, segundo o Governo do Estado, contabiliza no Painel Covid-19 ate o início desta tarde, 121 mortes e 4.135 pessoas infectadas, 92,76% estão curados.