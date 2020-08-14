Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Decreto em Cachoeiro permite entrada de menores de 10 anos em comércios

Medida foi publicada no diário oficial do município de Cachoeiro de Itapemirim nesta sexta-feira (14); permissão se restringe aos casos de crianças com um único responsável legal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 17:08

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 17:08

O funcionamento das lojas acontecerá em turnos
O funcionamento das lojas acontecerá em turnos Crédito: Divulgação/ PMCI
Crianças menores de 10 anos, que estavam proibidas de entrar em supermercados e shoppings em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, agora poderão acessar esses acompanhados de um responsável. A medida restritiva de combate ao novo coronavírus foi publicada em um decreto nesta sexta-feira (14).
De acordo com o município, a permissão se restringe aos casos de crianças com um único responsável legal, que não tenha como deixar o menor com outro responsável ao ter de sair para realizar uma compra. A situação de único responsável deve ser declarada na porta do estabelecimento, de acordo com o documento.

Veja Também

Estudo confirma eficácia da Coronavac na fase 2 dos testes clínicos

Coronavírus: Cachoeiro é a primeira cidade polo a atingir risco baixo

Covid-19: feira internacional do mármore e granito de Cachoeiro é cancelada

A proibição de menores de 10 anos, em estabelecimento, foi definida em um decreto municipal anterior. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Francisco Montovanelli, justifica a mudança.
Essa mudança atende a uma demanda da população. Muitos pais e responsáveis não têm com quem deixar as crianças, quando precisam sair de casa, para alguma compra eventual. A situação atual nos permite abrir essa possibilidade, mas é importante que todos os cidadãos entendam que ainda estamos vivenciando uma pandemia e que é preciso tomar todos os cuidados necessários, afirma o secretário municipal.
O município, que está classificado como risco baixo para a transmissão da doença, segundo o Governo do Estado, contabiliza no Painel Covid-19 ate o início desta tarde, 121 mortes e 4.135 pessoas infectadas, 92,76% estão curados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?
Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados