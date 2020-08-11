Registro da edição em 2019 da feira em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/Cachoeiro Stone Fair

Por conta da pandemia do novo coronavírus , a 31ª feira internacional do mármore e granito de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, foi cancelada e só deve ser realizada em 2021. O tradicional evento, que é sempre realizado ao final do mês de agosto, impacta não apenas o setor de rochas, mas também movimenta a economia local.

Your browser does not support the audio element. Covid-19: feira internacional do mármore e granito de Cachoeiro é cancelada

Na edição comemorativa de 30 anos da Cachoeiro Stone Fair, em 2019, a feira reuniu, em quatro dias, mais de 17 mil pessoas, que vieram de várias partes do mundo, como China, Índia e Itália. Foram mais de 180 expositores de nove estados do Brasil. No evento, novidades no setor metal mecânico e novas pedras são expostas e comercializadas.

Para a indústria de rochas de Cachoeiro, o evento de 2020 traria grandes oportunidades de negócios. Para a cidade como um todo, para as empresas do setor e empresas correlatas e que envolvem o arranjo é muito importante, comentou o presidente do Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado do Espirito Santo (Sindirochas), Tales Machado.

Outro setor impactado do município e de cidades vizinhas é o hoteleiro. Gerente de um hotel, Brunela Della Fonte, revela que nesta época, havia a reserva total das acomodações. Esse ano já estamos sofrendo um pouco por conta da pandemia. Estamos conseguindo chegar a média de 15% de ocupação, bem diferente do ano passado, quando na feira era de 100% todos os dias, ou seja, 250 hóspedes por dia, conta.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Cachoeiro de Itapemirim, Francisco Montovaneli, diz que o município também deixa de gerar emprego e renda nas oportunidades de serviços que surgem no período.

Nós perdemos na medida em que deixamos de vender para o mercado interno e internacional e também para outras cadeias produtivas que giram em torno da feira. Para se ter ideia, no ano passado, apenas uma empresa que produz teares, vendeu 23 peças que custam em média R$ 3 milhões cada. Então movimenta muito dinheiro, ICMS, impostos através dos serviços, empregabilidade que oferta oportunidades para pedreiros, marceneiros, arquitetos e toda cadeia que participa do processo, revela Montovaneli.

2021

Segundo a organização do evento, a feira já tem nova data para acontecer em 2021: será entre os dias 24 e 27 de agosto. Estão todos ansiosos para a próxima edição da feira. Já temos empresas confirmadas para 2021. Estamos na fase de comercialização e de promoção do evento, acreditando que teremos uma edição ainda mais forte, disse a organizadora da feira, Flávia Milanez Milaneze.