Coronavírus: Cachoeiro é a primeira cidade polo a atingir risco baixo

Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado Crédito: Divulgação/ PMCI

A classificação do mapa de risco leva em consideração diversos fatores, entre eles a ocupação dos leitos de UTI dos hospitais de referência no tratamento da doença de cada região. Para o superintendente regional de saúde, José Maria Justo, a queda na ocupação dos leitos no Sul do Estado foi um dos motivos da nova classificação.

Ontem (terça-feira) fechamos com uma média de 63% de ocupação dos leitos de UTI. Ao longo do tempo, a gente vai lidando melhor com a doença. O comportamento da população faz com que a gente reduza a velocidade da infestação, ou seja, entra num platô que estabiliza a quantidade de pessoas infectadas e há diminuição da taxa de internação e, obviamente, de óbitos, disse José Maria.

O gestor faz um alerta à população, que é preciso continuar com os cuidados para que o município não volte para o risco moderado ou risco alto da Covid. É importante frisar que a mudança da classificação do município não pode significar o relaxamento, porque esse relaxamento social das medidas de prevenção pode fazer com que aumente o número de infectados, de óbitos e migre no sentido inverso e seguindo em direção ao vermelho novamente, revela Justo.

COMPORTAMENTO

O risco baixo de propagação do novo coronavírus deixou os moradores de Cachoeiro mais tranquilos. Desde a segunda-feira (10), quando começaram a valer as medidas do risco baixo, nas ruas, o movimento no comércio já era grande, mas muitos respeitam as recomendações de usar a máscara e mantém o distanciamento entre as pessoas.

É um trabalho de muitas mãos, por parte do poder público, por parte da população que está cumprindo as orientações que são repassadas, pelo setor produtivo que tem que cumprindo o regramento imposto nos decretos, comentou o coordenador do Sistema de Comando Operacional (SCO) para enfrentamento à Covid-19 em Cachoeiro, Ruy Guedes.

O município, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), contabilizou na última atualização do Painel Covid, 4.084 confirmados e 119 mortos. O saldo de curados já soma 92% dos infectados.