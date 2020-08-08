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Mapa do risco

Novo mapa: ES tem 10 cidades a menos em risco baixo para Covid-19

Cinco cidades também passaram ao risco alto de transmissão da doença no intervalo de uma semana, segundo o governo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2020 às 21:40

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 21:40

Mapa de risco: comparação entre as semanas epidemiológicas
Comparação entre as semanas epidemiológicas revela mais municípios em risco alto e menos em risco baixo Crédito: Divulgação/Governo do ES
governo do Estado divulgou o novo mapa de risco da Covid-19 no Espírito Santo, que tem validade de uma semana a partir de segunda-feira (10), e a situação se agravou: 13 municípios, antes classificados no nível baixo de transmissão da doença, pioraram seus indicadores e passaram para o risco moderado.  Outros cinco ingressaram no risco alto. 
Na semana passada, eram 22 cidades em baixo risco no Estado. Agora, pelo novo mapa são apenas 12.  Segundo o governo, 13 municípios saíram dessa classificação, mas outros três entraram. 
As cidades que, na próxima semana, vão sofrer as principais restrições são EcoporangaSão MateusSooretamaPiúma e Mimoso do Sul. Elas se juntam à Águia BrancaAnchietaBom Jesus do NorteColatina,  IbiraçuMucurici e Presidente Kennedy, que já estavam no risco alto. Nesse patamar, as medidas para o funcionamento de atividades comerciais e de serviço são mais rigorosas, embora o governador Renato Casagrande tenha flexibilizado, nesta quinta-feira (6), horários e dias de atendimento.
Novo mapa - ES tem 10 cidades a menos em risco baixo para Covid-19
Lojas só podem funcionar durante a semana. No caso do comércio de rua, há a opção de escolher entre a segunda e o sábado, desde que sejam apenas cinco dias de funcionamento. Já os restaurantes não podem abrir aos domingos.
Lista dos municípios conforme a classificação de risco
Lista dos municípios conforme a classificação de risco Crédito: Divulgação/Governo do ES
Os 13 municípios que saíram do baixo para o moderado - Água Doce do NorteApiacáAtílio VivacquaBarra de São FranciscoBrejetubaConceição do CasteloIbatibaIrupiJerônimo MonteiroLaranja da TerraMuniz FreirePedro CanárioSanta Teresa - já vão perder os benefícios recém-adquiridos pela flexibilização, como o funcionamento de restaurantes e bares sem restrição de horários e dias da semana. No risco moderado, no qual estão ainda outras 41 cidades, a abertura desses estabelecimentos está limitada até as 18 horas.

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Nas movimentações no mapa de risco, Cachoeiro de Itapemirim, Itaguaçu e Iúna melhoraram seus indicadores e passaram do moderado para o baixo. Também avançaram, saindo do alto para o moderado, Baixo GuanduSão Gabriel da Palha e Vila Valério.
Independentemente do grau de risco, algumas medidas permanecem valendo para todos, como o uso obrigatório de máscaras. Nos estabelecimentos comerciais e de serviços, também deve ser oferecido álcool em gel e mantido o distanciamento entre as pessoas. 

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DOS MUNICÍPIOS:

RISCO ALTO

  1. Águia Branca
  2. Anchieta
  3. Bom Jesus do Norte
  4. Colatina
  5. Ecoporanga
  6. Ibiraçu
  7. Mimoso do Sul
  8. Mucurici
  9. Piúma
  10. Presidente Kennedy
  11. São Mateus
  12. Sooretama

RISCO MODERADO 

  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Alegre
  4. Alfredo Chaves
  5. Alto Rio Novo
  6. Apiacá
  7. Aracruz
  8. Atílio Vivacqua
  9. Baixo Guandu
  10. Barra de São Francisco
  11. Boa Esperança
  12. Brejetuba
  13. Cariacica
  14. Castelo
  15. Conceição da Barra
  16. Conceição do Castelo
  17. Divino de São Lourenço
  18. Domingos Martins
  19. Fundão
  20. Governador Lindenberg
  21. Guarapari
  22. Ibatiba
  23. Ibitirama
  24. Iconha
  25. Irupi
  26. Itapemirim
  27. Jerônimo Monteiro
  28. João Neiva
  29. Laranja da Terra
  30. Linhares
  31. Mantenópolis
  32. Marataízes
  33. Marechal Floriano
  34. Montanha
  35. Muniz Freire
  36. Nova Venécia
  37. Pancas
  38. Pedro Canário
  39. Pinheiros
  40. Ponto Belo
  41. Rio Bananal
  42. Santa Leopoldina
  43. Santa Teresa
  44. São Domingos do Norte
  45. São Gabriel da Palha
  46. São José do Calçado
  47. São Roque do Canaã
  48. Serra
  49. Vargem Alta
  50. Venda Nova do Imigrante
  51. Viana
  52. Vila Valério
  53. Vila Velha
  54. Vitória

RISCO BAIXO

  1. Cachoeiro de Itapemirim
  2. Dores do Rio Preto
  3. Guaçuí
  4. Itaguaçu
  5. Itarana
  6. Iúna
  7. Jaguaré
  8. Marilândia
  9. Muqui
  10. Rio Novo do Sul
  11. Santa Maria de Jetibá
  12. Vila Pavão

CRITÉRIOS

A estratégia de mapeamento de risco teve início no dia 20 de abril, considerando o coeficiente de incidência da Covid-19. No dia 4 de maio, o Mapa de Risco passou a contar com a taxa de ocupação dos leitos de UTI. No dia 18 daquele mês, a Matriz de Risco Ampliada entrou na terceira fase com a inserção da taxa de letalidade, do índice de isolamento social e  o percentual da população acima dos 60 anos (grupo de risco por faixa etária).
A nova Matriz de Risco Ajustada entrou em vigor no último dia 13, o que fez com que todas as cidades capixabas fossem classificadas de forma individual, sem influência do grau de risco dos municípios vizinhos.
A composição do mapa segue as orientações dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e recomendações da equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle (CCC) Covid-19 no Espírito Santo, que é composto pelo Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e  Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). As decisões adotadas pelo Governo do Estado seguem parâmetros técnicos.

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