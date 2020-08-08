Novo mapa: ES tem 10 cidades a menos em risco baixo para Covid-19

Comparação entre as semanas epidemiológicas revela mais municípios em risco alto e menos em risco baixo Crédito: Divulgação/Governo do ES

governo do Estado divulgou o novo mapa de risco da Covid-19 no Espírito Santo , que tem validade de uma semana a partir de segunda-feira (10), e a situação se agravou: 13 municípios, antes classificados no nível baixo de transmissão da doença, pioraram seus indicadores e passaram para o risco moderado. Outros cinco ingressaram no risco alto.

Na semana passada, eram 22 cidades em baixo risco no Estado. Agora, pelo novo mapa são apenas 12. Segundo o governo, 13 municípios saíram dessa classificação, mas outros três entraram.

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Lojas só podem funcionar durante a semana. No caso do comércio de rua, há a opção de escolher entre a segunda e o sábado, desde que sejam apenas cinco dias de funcionamento. Já os restaurantes não podem abrir aos domingos.

Lista dos municípios conforme a classificação de risco Crédito: Divulgação/Governo do ES

Independentemente do grau de risco, algumas medidas permanecem valendo para todos, como o uso obrigatório de máscaras. Nos estabelecimentos comerciais e de serviços, também deve ser oferecido álcool em gel e mantido o distanciamento entre as pessoas.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DOS MUNICÍPIOS:

RISCO ALTO

Águia Branca

Anchieta Bom Jesus do Norte Colatina Ecoporanga Ibiraçu Mimoso do Sul Mucurici Piúma Presidente Kennedy São Mateus Sooretama

RISCO MODERADO

Afonso Cláudio Água Doce do Norte Alegre Alfredo Chaves Alto Rio Novo Apiacá Aracruz Atílio Vivacqua Baixo Guandu Barra de São Francisco Boa Esperança Brejetuba Cariacica Castelo Conceição da Barra Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Fundão Governador Lindenberg Guarapari Ibatiba Ibitirama Iconha Irupi Itapemirim Jerônimo Monteiro João Neiva Laranja da Terra Linhares Mantenópolis Marataízes Marechal Floriano Montanha Muniz Freire Nova Venécia Pancas Pedro Canário Pinheiros Ponto Belo Rio Bananal Santa Leopoldina Santa Teresa São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São José do Calçado São Roque do Canaã Serra Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Valério Vila Velha Vitória

RISCO BAIXO

Cachoeiro de Itapemirim Dores do Rio Preto Guaçuí Itaguaçu Itarana Iúna Jaguaré Marilândia Muqui Rio Novo do Sul Santa Maria de Jetibá Vila Pavão

CRITÉRIOS

A estratégia de mapeamento de risco teve início no dia 20 de abril, considerando o coeficiente de incidência da Covid-19. No dia 4 de maio, o Mapa de Risco passou a contar com a taxa de ocupação dos leitos de UTI. No dia 18 daquele mês, a Matriz de Risco Ampliada entrou na terceira fase com a inserção da taxa de letalidade, do índice de isolamento social e o percentual da população acima dos 60 anos (grupo de risco por faixa etária).