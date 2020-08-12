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Pandemia

Coronavírus: ES registra 2.804 mortes e passa de 95 mil casos

De acordo com a Secretaria de Saúde (Sesa),foram divulgados mais 1.275 infectados e 21 novos óbitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 16:42

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 16:42

Swab para teste de Covid-19
Swab para teste de Covid-19 Crédito: Pixabay
Nesta quarta-feira (12), o Espírito Santo superou a marca dos 95 mil casos confirmados do novo coronavírus. Desde o início da pandemia, já são 95.753 diagnósticos positivos e 2.804 mortes. Considerando apenas as últimas 24 horas, foram divulgados mais 1.275 infectados e  21 novos óbitos.
As cidades com mais casos continuam sendo as da Grande VitóriaVila Velha (13.867), Vitória (12.474), Serra (12.337) e Cariacica (9.662). 
Ainda conforme a última atualização feita pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a taxa de letalidade é de  2,9%. 
Ao todo, desde o início da pandemia, 199.547 testes para detectar a infecção pelo novo coronavírus já foram feitos no Espírito Santo. O dado positivo é que a grande maioria dos que testaram positivo conseguiram vencer a Covid-19: 81.923 são considerados curados.

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