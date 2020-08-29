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Decreto mantém aulas em escolas e eventos suspensos até 30 de setembro

O documento com as medidas restritivas foi publicado neste sábado (29) em uma edição extra do Diário Oficial do Estado

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 20:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2020 às 20:29
Data: 22/03/2007 - ES - Vitória - Sala de aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental Aristóbulo Barbosa Leão - Editoria: Cidades - Foto: Edson Chagas - GZ - EDUCAÇÃO - .
Aulas presenciais estão suspensas no ES há mais de cinco meses Crédito: Arabson
As aulas presenciais nas escolas da educação infantil, ensinos fundamental e médio, educação profissional e os eventos com a participação de público estão suspensos até o dia 30 de setembro no Espírito Santo. As atividades nas instituições de ensino superior poderão ser retomadas no dia 14 de setembro.
Desde o dia 17 de março, os alunos das escolas das redes municipal, estadual e federal, além das instituições privadas, estão fora das salas de aula devido à pandemia do novo coronavírus. Para liberação do funcionamento, as faculdades precisam se adaptar às normas de segurança estabelecidas pelo governo, publicadas em portaria conjunta das Secretarias de Estado da Educação (Sedu) e da Saúde (Sesa).
A decisão foi publicada neste sábado (29) em uma edição extra do Diário Oficial do Estado. A proibição das atividades é uma das medidas adotadas pelo governo para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. O Espírito Santo contabiliza 110.025 casos confirmados e 3.129 mortes provocadas pela Covid-19.
Decreto mantém aulas em escolas e eventos suspensos até 30 de setembro
O documento prevê que, enquanto durar o estado de emergência em saúde pública por causa da pandemia, também estão suspensos eventos e atividades com a presença de público, como eventos desportivos, comemorativos, shows, cinemas, teatros, feiras, comícios e passeatas.
Já as atividades corporativas, acadêmicas, técnicas e científicas, como congresso, simpósio, conferência, palestra, assembleia, workshop e seminário poderão funcionar conforme requisitos estabelecidos pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Cinemas, espetáculos teatrais, shows e outras apresentações culturais estão autorizadas no formato drive-in. O governo também permitiu o funcionamento de teatros para ensaios e produções de vídeos sem presença de plateia.

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