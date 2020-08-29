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Pandemia

Coronavírus: ES ultrapassa 110 mil casos e soma 3.129 mortes

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), nas últimas 24 horas a doença infectou 532 pessoas e provocou 12 óbitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2020 às 17:11

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 17:11

Vitória - ES - Coronavírus - Pedestres passam pela avenida Jerônimo Monteiro, Centro.
Pedestres passam pela Avenida Jerônimo Monteiro, Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Espírito Santo já tem 110.025 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Os dados são do Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde deste sábado (29). Desde o início da pandemia, 3.129 mortes causadas pela doença foram contabilizadas no Estado. Nas últimas 24 horas, foram registradas mais 532 infectados e 12 novos óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 15.612 registros da doença, seguido por Vitória (13.744), Serra (13.423) e Cariacica (10.515). Já nos números divulgados pelos bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.844 pessoas infectadas.
O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 98.540 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,8% e, até este sábado (29), 292.304 testes para detectar a doença já haviam sido realizados.

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