Campanha de vacinação contra o sarampo é prorrogada até 31 de outubro

O Ministério da Saúde voltou a prorrogar em todo o Brasil a Campanha de Vacinação Indiscriminada contra o Sarampo. Com o início no dia 16 de março, as disponibilização das doses aconteceriam até o próximo dia 31, mas com a alteração, adultos de 20 a 49 anos poderão se vacinar até o dia 31 de outubro. No Espírito Santo, até quinta-feira (27), apenas 71.433 pessoas, dentre cerca de 1,7 milhão que compõem o público-alvo, receberam a dose, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O número corresponde a menos de 4,20%.
O ministério justificou a prorrogação devido à circulação do vírus do Sarampo se manter ativa no país. Em 2020, 21 Estados brasileiros registraram casos positivos.
Em território capixaba, durante o ano foram 35 casos suspeitos. 34 deles foram posteriormente descartados e um está sendo investigado. Portanto, não há confirmações.
QUEM PODE RECEBER A DOSE?
Adultos de 20 a 49 devem receber a dose extra. A campanha carrega o título de "indiscriminada" pelo fato de que, independentemente da situação vacinal apresentada, o público-alvo deverá ser vacinado contra o vírus.
ONDE RECEBER A DOSE?
Segundo a Sesa, a imunização está ocorrendo em 493 salas de vacinação, em todos os municípios do Espírito Santo