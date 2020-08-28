Campanha de vacinação contra o sarampo é prorrogada até 31 de outubro

Vacinação contra sarampo Crédito: Prefeitura de Vila Velha / Divulgação

O ministério justificou a prorrogação devido à circulação do vírus do Sarampo se manter ativa no país. Em 2020, 21 Estados brasileiros registraram casos positivos.

Em território capixaba, durante o ano foram 35 casos suspeitos. 34 deles foram posteriormente descartados e um está sendo investigado. Portanto, não há confirmações.

QUEM PODE RECEBER A DOSE?

Adultos de 20 a 49 devem receber a dose extra. A campanha carrega o título de "indiscriminada" pelo fato de que, independentemente da situação vacinal apresentada, o público-alvo deverá ser vacinado contra o vírus.

ONDE RECEBER A DOSE?