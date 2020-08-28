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Campanha de vacinação contra o sarampo é prorrogada até 31 de outubro

No Espírito Santo, até quinta-feira (27), apenas 71.433 pessoas, dentre cerca de 1,7 milhão que compõem o público-alvo, receberam a dose, segundo a Sesa

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 18:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2020 às 18:37
Vacinação contra sarampo
Vacinação contra sarampo Crédito: Prefeitura de Vila Velha / Divulgação
O Ministério da Saúde voltou a prorrogar em todo o Brasil a Campanha de Vacinação Indiscriminada contra o Sarampo. Com o início no dia 16 de março, as disponibilização das doses aconteceriam até o próximo dia 31, mas com a alteração, adultos de 20 a 49 anos poderão se vacinar até o dia 31 de outubro. No Espírito Santo, até quinta-feira (27), apenas 71.433 pessoas, dentre cerca de 1,7 milhão que compõem o público-alvo, receberam a dose, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O número corresponde a menos de 4,20%.
O ministério justificou a prorrogação devido à circulação do vírus do Sarampo se manter ativa no país. Em 2020, 21 Estados brasileiros registraram casos positivos.
Em território capixaba, durante o ano foram 35 casos suspeitos. 34 deles foram posteriormente descartados e um está sendo investigado. Portanto, não há confirmações.

QUEM PODE RECEBER A DOSE?

Adultos de 20 a 49 devem receber a dose extra. A campanha carrega o título de "indiscriminada" pelo fato de que, independentemente da situação vacinal apresentada, o público-alvo deverá ser vacinado contra o vírus.

ONDE RECEBER A DOSE?

Segundo a Sesa, a imunização está ocorrendo em 493 salas de vacinação, em todos os municípios do Espírito Santo

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