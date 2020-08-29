AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Covid-19

Veja se a sua cidade melhorou ou piorou no novo mapa de risco do ES

A boa notícia é que  22 municípios tiveram melhora na classificação de risco. Já 11 cidades do interior que se encontravam no risco baixo agora passaram para o risco moderado, e uma  passou do risco moderado para o risco alto

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 11:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2020 às 11:14
Comparação entre os últimos dois mapas divulgados pelo Governo do Estado
Comparação entre os últimos dois mapas divulgados pelo Governo do Estado Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo
O novo mapa de risco da Covid-19, divulgado neste sábado (29) pelo governo do Espírito Santo, apontou uma piora na classificação de 12 cidades do Estado quanto à classificação do risco de contágio do novo coronavírus. Ao todo, 11 municípios do interior que se encontravam no risco baixo agora passaram para o risco moderado, e uma cidade passou do risco moderado para o risco alto. A boa notícia é que outros 22 municípios tiveram melhora na classificação de risco.
Esse foi o primeiro mapa seguindo a nova metodologia do governo, na 5ª Fase da Matriz de Risco de Convivência, anunciada pelo governador Renato Casagrande (PSB) na última quarta-feira (26). Nela, o Estado avaliou a vulnerabilidade de cada local, conforme a taxa de ocupação de leitos, e o grau de ameaça que cada município se encontra, considerando o número de casos ativos, o nível de testagem e a média móvel de óbitos. Na matriz anterior também consideravam-se fatores como a porcentagem de população idosa e a letalidade.
O município de Piúma, no litoral Sul, foi o único que passou do risco médio para o alto, no Estado. Com ele, há agora somente o município de São Mateus nessa classificação. 
Já as cidades que estavam no risco baixo e passaram para o moderado foram Água Doce do NorteBoa EsperançaCachoeiro de Itapemirim, Domingos MartinsJerônimo MonteiroMuniz FreireIrupiItaguaçuIúnaPancas e Vila Pavão.
Entre as cidades que apresentaram melhora, 10 saíram do risco alto e foram para o moderado: Águia BrancaBarra de São FranciscoColatina, Ecoporanga, ItapemirimLinharesMucuriciNova VenéciaSanta Maria de Jetibá e Vila Valério.
Outros 12 municípios passaram do risco moderado para o risco baixo: Afonso CláudioAlto Rio NovoBaixo Guandu, Bom Jesus do NorteDores do Rio PretoIbiraçuIconhaJoão NeivaMimoso do SulSanta TeresaSão Domingos do Norte e Venda Nova do Imigrante.

O QUE DIZ O NOVO MAPA DE RISCO

Dos 78 municípios capixabas, a grande maioria  51 no total e seis a mais que no mapa anterior  encontra-se no risco moderado para a Covid-19. Também cresceu o número daqueles enquadrados no risco baixo, que subiu de 22 para 25. Já as cidades de risco alto apresentaram um decréscimo de nove cidades. O novo mapa vale de 31 de agosto (segunda-feira) a 6 de setembro (domingo).

A NOVA METODOLOGIA

A nova Matriz de Risco aplicada pelo governo do Estado utiliza três indicadores municipais: a média móvel de mortes nos últimos 14 dias, com peso de 40%, e o número de casos ativos nos últimos 28 dias e a testagem por mil habitantes, ambos com peso de 30%, compondo uma média ponderada para o "eixo ameaça". Há ainda o índice estadual relativo às UTIs, que configura o "eixo vulnerabilidade".
O objetivo da mudança é permitir a convivência com a pandemia, enquanto não houver uma vacina contra a doença. No formato anterior, a matriz de risco considerava o número de mortos e infectados nos últimos 28 dias, a porcentagem de idosos nas cidades e também a taxa de ocupação dos leitos hospitalares.

Veja Também

Novo mapa da Covid-19: apenas duas cidades em risco alto no ES

ES precisa de 2 meses para média de mortes ficar abaixo de um caso por dia

Coronavírus: ES registra 3.117 mortes e passa de 109 mil casos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Carne assada: 3 receitas fáceis e deliciosas para o almoço de sábado
Imagem de destaque
Final da Copa? 19 de julho é Dia Nacional do Futebol no Brasil, uma invenção da época da ditadura
Convenção do PL em Vitória | 18/07/2026
Pazolini entra com tudo na campanha de Flávio Bolsonaro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados