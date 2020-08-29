Veja se a sua cidade melhorou ou piorou no novo mapa de risco do ES

A nova Matriz de Risco aplicada pelo governo do Estado utiliza três indicadores municipais: a média móvel de mortes nos últimos 14 dias, com peso de 40%, e o n

úmero de casos ativos nos últimos 28 dias e a t

estagem por mil habitantes, ambos com peso de 30%, compondo uma média ponderada para o "eixo ameaça". Há ainda o índice estadual relativo às UTIs, que configura o "eixo vulnerabilidade".