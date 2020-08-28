ES precisa de 2 meses para média de mortes ficar abaixo de um caso por dia

Comércio na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande: maior exposição das pessoas contribui para ritmo lento da redução de mortes e casos Crédito: Fernando Madeira

Os indicadores de casos e mortes por Covid-19 no Espírito Santo demonstram queda na curva epidêmica da doença, porém o ritmo de redução é lento. Pelo menos dois fatores têm contribuído para essa lentidão, cujo reflexo é um tempo ainda prolongado no alto patamar que o Estado se encontra de infectados e óbitos. São necessários mais dois meses, aproximadamente, para que a média de mortes fique abaixo de um caso por dia.

Um dos componentes que favorecem a descida mais devagar é a diferença temporal da epidemia no Estado. Enquanto a Grande Vitória já experimenta diminuição consistente dos indicadores, há municípios fora da Região Metropolitana ainda subindo, e de maneira acelerada.

"A curva do interior é diferente, apesar de a população ser mais ou menos do mesmo tamanho da Grande Vitória. Quando olhamos para a curva de casos e óbitos no interior, ela é mais baixa e alongada porque são várias regiões que têm cidades com momentos epidêmicos diferentes e, quando soma tudo, a curva fica mais alongada. Já a Grande Vitória funciona como se fosse uma cidade só", explica o professor Etereldes Gonçalves Junior, do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e membro do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE).

MAIOR EXPOSIÇÃO

Simultaneamente a essa diferença temporal da epidemia, o Espírito Santo vivencia um momento de maior flexibilização de atividades e, portanto, mais pessoas expostas ao risco de infecção pelo coronavírus.

"O fator regional não explica tudo. Se olhar a curva da Grande Vitória, ela também desce mais lento do que subiu por conta da maior exposição da população", pontua Etereldes.

Assim, observa o professor, apesar de haver mais atividades liberadas, medidas como distanciamento social, uso de máscaras e higienização constante das mãos não devem ser negligenciadas porque a pandemia não acabou e o risco de contaminação permanece em todos os municípios do Estado.

Questionado sobre como o Espírito Santo deve chegar ao final do ano neste contexto de pandemia, Etereldes estima que a média móvel de óbitos, num intervalo de 14 dias, vai levar cerca de dois meses até registrar menos de uma morte diária. A média móvel, que hoje está em 17,29 e teve pico de 37,07 em junho, é uma avaliação que mostra a tendência de comportamento da Covid-19 no meio de variações fortes de um dia para o outro.