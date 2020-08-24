Número de mortes por Covid já é três vezes maior que o de homicídios em 2019

Em pouco mais de cinco meses a pandemia do novo coronavírus vai deixando marcas ainda mais significativas no Espírito Santo. Já são mais de três mil mortes em território capixaba. São tantos óbitos que, se comparados à outras causas, dão a dimensão espantosa da tragédia. Em comparação com o número de assassinatos em todo o ano de 2019, o número de óbitos pela doença já é três vezes maior.
Desde que a pandemia chegou ao Espírito Santo, entre o final de fevereiro e o início de março de 2020, 3.026 pessoas já morreram no Estado em decorrência da doença. O número é da última atualização do Painel Covid-19, do governo estadual, na tarde de domingo (23).
Já em todo o ano de 2019 foram registrados 978 assassinatos, de acordo com as informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). Esse indicador, na época, foi bastante comemorado pelo Governo do Estado, já que o Espírito Santo não registrava menos de mil homicídios por ano desde 1996.
Outros registros deste mesmo comparativo mostram a velocidade com que a doença se espalhou no Estado. Na primeira quinzena de junho, as mortes por coronavírus já haviam ultrapassado os óbitos por assassinatos em todo o 2019. Pouco mais de um mês depois, na primeira quinzena de julho, este número havia dobrado. E agora, na última semana de agosto, o número de óbitos pela doença triplicaram em relação ao de assassinatos.
Além dos assassinatos, as mortes por Covid-19 superaram também outra causa significativa de óbitos no Estado, os acidentes de trânsito. Em todo o ano de 2019, 806 pessoas morreram nas ruas, estradas e avenidas em ocorrências que incluem colisões e atropelamentos.
Essas informações fazem parte de um levantamento do Observatório da Segurança Pública do Espírito Santo, ligado ao Governo do Estado. Este número foi ultrapassado em apenas três meses de pandemia, quando pouco menos de mil óbitos pela doença já haviam sido registrados.
O CORONAVÍRUS NO ES
Desde o início da pandemia no final de fevereiro, o Espírito Santo já registrou 105.888 casos confirmados da Covid-19. Atualmente, a taxa de letalidade no Estado está em 2,9%. O dado positivo é que mais de 92 mil capixabas se recuperaram da doença.