Número de mortes por Covid já é três vezes maior que o de homicídios em 2019

Mortes por coronavírus já são três vezes maior que homicídios em todo o ano de 2019 Crédito: Divulgação / Cemitério Jardim da Paz

Em pouco mais de cinco meses a pandemia do novo coronavírus vai deixando marcas ainda mais significativas no Espírito Santo. Já são mais de três mil mortes em território capixaba. São tantos óbitos que, se comparados à outras causas, dão a dimensão espantosa da tragédia. Em comparação com o número de assassinatos em todo o ano de 2019, o número de óbitos pela doença já é três vezes maior.

Desde que a pandemia chegou ao Espírito Santo, entre o final de fevereiro e o início de março de 2020, 3.026 pessoas já morreram no Estado em decorrência da doença. O número é da última atualização do Painel Covid-19 , do governo estadual, na tarde de domingo (23).

Além dos assassinatos, as mortes por Covid-19 superaram também outra causa significativa de óbitos no Estado, os acidentes de trânsito. Em todo o ano de 2019, 806 pessoas morreram nas ruas, estradas e avenidas em ocorrências que incluem colisões e atropelamentos.

Essas informações fazem parte de um levantamento do Observatório da Segurança Pública do Espírito Santo, ligado ao Governo do Estado. Este número foi ultrapassado em apenas três meses de pandemia, quando pouco menos de mil óbitos pela doença já haviam sido registrados.

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