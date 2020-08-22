Técnica de enfermagem da Serra é mais uma vítima da Covid-19

Bernadete Cristina era técnica de enfermagem e faleceu na madrugada deste sábado (22) Crédito: Reprodução/Facebook

"Ela tinha uma saúde de ferro", diz Lucivani Fernandes Ramos, uma das amigas mais próximas de Bernadete Cristina Marques, técnica de enfermagem que faleceu, vítima da Covid-19, na madrugada deste sábado (22). Mãe de quatro filhos, Bernadete ficou oito dias internada na UTI do hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Durante esse período, a família fazia orações em frente ao local com transmissões ao vivo pelas redes sociais.

Bernadete tinha 39 anos, faria 40 no mês que vem. Moradora de Serra Dourada, na Serra, a capixaba trabalhava na Unidade Básica de Saúde de José Anchieta e fazia alguns extras na UPA em Serra Sede. "Profissional muito dedicada, trabalhávamos juntas e sentimos muito porque ela era muito querida", contou uma colega de trabalho.

Em sua rede social era comum as publicações em que aparecia preparada para trabalhar. Em uma delas, ainda no início da pandemia em março, pede na legenda "Por favor, fique em casa". De acordo com amigas e pessoas próximas, Bernadete amava a profissão e trabalhava além das horas necessárias.

Bernadete Cristina em publicação na rede social Crédito: Reprodução/Facebook

SINTOMAS COMEÇARAM SEMANAS ANTES DA INTERNAÇÃO

Lucivani conta que os sintomas da amiga começaram semanas antes dela dar entrada no hospital. Relata que Bernadete sentiu os sintomas e chegou a ficar afastada do trabalho, mas voltou no dia 10. "Ela trabalhou segunda, terça e quarta, na quinta começou a passar mal. No final da semana foi para o UPA, foi entubada e aí não voltou mais para nós", lamenta.

Na sexta-feira antes de retornar ao trabalho, Bernadete se encontrou com a amiga e parecia bem. "Infelizmente por causa da quarentena a gente não tava se encontrando muito, mas a gente se encontrou na última sexta-feira, antes dela passar mal, fomos comer um torresmo e conversar. Ela tava bem, tava ótima. É uma irmã que eu perdi", conta.

A piora aconteceu de forma rápida e inesperada. "Ela não tinha nenhuma doença crônica, era bariátrica, mas vivia bem, tinha uma saúde de ferro", relata a amiga.