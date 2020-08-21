Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Com 3 mil mortos por Covid no ES, Serra e Cariacica voltam a preocupar

A média móvel de óbitos provocados pela doença subiu nos dois municípios da Grande Vitória e acende sinal de alerta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2020 às 20:27

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 20:27

Cemitério Jardim da Paz, na Serra
Cemitério Jardim da Paz, na Serra: a curva do número de mortes está descendo em ritmo lento Crédito: Divulgação / Cemitério Jardim da Paz
O Espírito Santo ultrapassou nesta sexta-feira (21) a marca de 3 mil mortes por Covid-19. Após seis meses do primeiro registro, o número é elevado, e a curva de óbitos no Estado segue uma tendência de queda lenta. Serra e Cariacica, entretanto, acenderam novamente um sinal de alerta.
O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, diz que os dois municípios da Grande Vitória tiveram um leve crescimento no número de mortes na avaliação da média móvel - retroativa a uma semana, no comparativo com os sete dias anteriores - e que o indicador causa preocupação.
"Houve também um discreto aumento das clássicas seis remoções diárias para os hospitais e, agora, de maneira concomitante a outras demandas que haviam diminuído muito na pandemia, como infarto e acidente de trânsito devido ao uso de álcool. É uma dupla carga de doenças no sistema de saúde e também na sociedade", pontua Nésio Fernandes. 

Veja Também

Coronavírus no ES: motorista de ambulância morre em Linhares

ES tem 5 crianças com síndrome rara que pode ter relação com a Covid-19

Países enfrentam novas ondas da Covid, após períodos de controle, diz OMS

A média móvel é uma avaliação que mostra a tendência de comportamento da Covid-19 no meio de variações muito fortes de um dia para o outro. O secretário explica que, para saber se a curva de mortes está em crescimento consolidado na Serra e em Cariacica, será preciso fazer análise de pelo menos mais uma semana. Os dois municípios juntos têm 857 óbitos, o equivalente a quase um terço do que foi registrado em todo o Estado. 

TRAGÉDIA

As mortes são, para  Nésio Fernandes, uma lástima. "Não naturalizamos o óbito. O número a que chegamos dá a dimensão da tragédia provocada pela Covid-19. Vivemos uma pandemia que ainda não foi derrotada. Precisamos entender que o momento exige um exercício grande da sociedade porque, como alertamos desde o início da crise, uma vacina ou um tratamento específico para a doença levaria de 12 a 18 meses para ficar disponível. Nós ainda não temos. Temos uma população suscetível à doença e, à medida que as perdas são naturalizadas, aumentam os óbitos e a complexidade do manejo dos casos", ressalta o secretário, ao comentar sobre as 3.002 mortes desta sexta-feira. 

MAIS MORTES 

O futuro com a pandemia no Espírito Santo ainda não é positivo. A doutora em Epidemiologia Ethel Maciel revela que, nas projeções, a triste perspectiva é de cerca de mais mil mortos até o final de outubro. 
"Estamos com uma média de 17 óbitos por dia há algum tempo, mesmo descendo a curva. Essa 'descida' está sendo mais lenta do que a subida da curva epidemiológica, devido ao descompasso entre os casos do interior e da Grande Vitória", observa Ethel, que também é professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
Essa lentidão, explica a professora, fez com que, nos últimos 40 dias, fossem registrados mil mortos pela doença. Na subida da curva, foram 85 dias para que mil pessoas perdessem a vida para o coronavírus. Para chegar ao marco de 2 mil mortos, foram mais 30 dias.
"Essa descida da curva epidemiológica ainda contará com mais mil mortos até que tenhamos uma situação considerada controlada. Muito dessa situação tem relação com a abertura de atividades, pois há uma exposição maior das pessoas ao vírus", avalia Etereldes Gonçalves Júnior, professor do Departamento de Matemática da Ufes.

Veja Também

ES pode voltar à fase de transmissão local do coronavírus em outubro

Cidades e estados fazem uso proativo de oxímetros contra novo coronavírus

Hospital do ES testa medicamentos para evitar sequelas do coronavírus

Para fechar a conta da tragédia provocada pelo coronavírus, o professor diz que os números não serão proporcionais. "Alcançamos o pico quando tínhamos 1.470 óbitos. Porém, já passamos do dobro desse número, indicando que haverá mais mortes por Covid-19 na descida da curva epidêmica do que na subida."
 Para tentar conter esse volume de mortes, somente reduzindo a possibilidade de contaminação. Por essa razão, a epidemiologista Ethel Maciel  reforça que a  pandemia não acabou e que é necessário manter todos os cuidados necessários. 
"O distanciamento e as medidas de higiene têm que continuar. Se for sair de casa, dê preferência a locais abertos e evite aglomerações. Não há razão para termos festas; isso ainda tem um risco muito grande de transmissão, assim como a superlotação de coletivos"
Ethel Maciel - Doutora em Epidemiologia e professora da Ufes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados