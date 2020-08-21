Espírito Santo chega à marca de três mil mortes por Covid-19

O Espírito Santo ultrapassou a marca de três mil mortes causadas pelo novo coronavírus, na tarde desta sexta-feira (21). Desde o início da pandemia, 104.988 diagnósticos positivos para a Covid-19, doença provocada pelo vírus, foram registrados no Estado. No mesmo período, 3.002 mortes foram contabilizadas.
Os dados são do Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Só nas últimas 24 horas, foram mais 819 infectados e 23 novos óbitos.
As cidades com mais casos são as da Grande Vitória: Vila Velha (15.139), Vitória (13.169), Serra (13.069) e Cariacica (10.172).
Ao todo, já foram realizados 223.316 testes, no Espírito Santo, para detectar a infecção pelo novo coronavírus. Desses, 90.995 se recuperaram da Covid-19 e são considerados curados. Ainda conforme a Sesa, a taxa de letalidade é de 2,9%.