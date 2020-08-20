Swab para Covid-19: o teste PCR deve ser realizado entre o 4º e o 7º dias a partir do surgimento dos primeiros sintomas Crédito: Pixabay

Your browser does not support the audio element. Governo amplia testagem para pacientes com sintomas gripais no ES

Essas categorias se juntam a outras que, desde o início da pandemia, vêm sendo incorporadas ao serem classificadas pela Sesa como aptas ao teste, à medida que a doença avança no Estado. Também podem ser submetidos a exame para diagnóstico da Covid-19 os profissionais da saúde e da segurança, idosos em asilos , trabalhadores e internos das unidades socioeducativas, pessoas com mais de 40 anos, grávidas, lactantes, puérperas (até duas semanas após o parto, incluindo as que tiveram aborto ou perda fetal), pessoas com comorbidades e a população indígena aldeada.

Conforme a nota técnica número 70/2020, publicada esta semana, as amostras devem ser coletadas nas unidades de saúde das pessoas com os perfis relacionados, desde que apresentem sintomas suspeitos da Covid-19, com ou sem febre.

"A Sesa está ampliando a testagem de Covid-19 e temos um grande objetivo. Quando os casos diminuírem e tivermos um controle maior da doença, precisaremos identificar imediatamente alguém com sintoma da doença, testar a pessoa, descobrir quem são os seus contatos para fazer o isolamento desse grupo e evitar que a doença aumente novamente entre nós", pontua o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em vídeo divulgado pela secretaria.

A partir de agora, afirma ele, a nova nota técnica amplia a testagem e as pessoas das categorias relacionadas devem procurar o serviço de saúde para avaliar se são um caso que se enquadra na condição de testagem. Para diagnóstico, o PCR (teste padrão ouro) deve ser realizado entre o 4º e o 7º dias a partir do surgimento dos primeiros sintomas.