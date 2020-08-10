Teste de glicemia para diabético: pessoas com diabetes infectadas pelo coronavírus têm risco maior de morte na faixa etária de 30 a 39 anos Crédito: Shutterstock

Your browser does not support the audio element. Pesquisa mostra efeitos de comorbidades em pacientes com Covid no ES

"Vimos que, na faixa etária mais alta, o índice de letalidade é maior. O governo informa 3%, que é um dado verdadeiro para a letalidade no Estado, mas é muito diferente por faixa etária. Até 4 anos, é menos de 1%; acima de 70 anos, mais de 20%. E pensamos: será que as comorbidades afetam de maneira igual todas as pessoas?" Adonai Lacruz - Professor e coordenador do laboratório de análise de dados da Ufes

Na primeira fase da pesquisa, foram observadas as faixas etárias de 30 a 39 anos e de 40 a 49 anos, que concentram 46% dos casos de Covid-19 no Espírito Santo.

Adonai José Lacruz, professor do Ifes e da Ufes, está conduzindo pesquisa sobre comorbidades e a Covid-19 Crédito: Acervo pessoal

Adonai Lacruz, que é coordenador do laboratório de análise de dados da Ufes e realiza o estudo em parceria com o professor Hélio Zanquetto Filho, ressalta que foram separadas as pessoas que não tinham comorbidade daquelas que apresentavam um problema de saúde exclusivo.

De 30 a 39 anos, segundo o estudo, a diabetes foi a comorbidade que mais elevou o risco para os pacientes. Nessa faixa etária, para quem não tinha nenhum problema de saúde preexistente, a possibilidade de morte era de 0,52%. Para os diabéticos, saltou para 5,84%. Associando mais uma comorbidade - pulmão - o risco subiu para 10,67%.

No grupo seguinte, até 49 anos, a comorbidade mais importante foi a renal, elevando de 1,29% para 9,4% o risco de morte. "Nem todas as comorbidades afetam todas as idades, e algumas são mais severas que outras", constata o professor.

Nas outras faixas etárias, como o número de mortos (entre os mais novos) e o de sobreviventes (entre os mais idosos) não é elevado, Adonai Lacruz explica que é mais complexo fazer uma análise consistente dos dados.

As informações para o estudo foram extraídas no dia 27 de julho do Painel Covid-19, e foram utilizados os dados sobre casos confirmados que, no horário coletado, eram referentes a 77.201 pessoas. Dessas, foram feitas observações relacionadas a pacientes sem comorbidades e com comorbidade exclusiva como, por exemplo, a diabetes. Deste grupo, havia 58.019 curados e 2.411 mortes.