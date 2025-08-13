Amor inestimável

"Mulher de coração puro": mãe de jovem morta pelo ex na Serra escreve carta para a filha

A jovem Dinah Marinho Amorim, de 27 anos, era conhecida pela alegria e sonho de ser cantora, mas teve a vida interrompida por um ato brutal e covarde praticado pelo ex-marido

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 19:57

Dinah Amorim, foi encontrada morta na Serra. Ela foi morta pelo ex-marido, na frente do filho de seis anos Crédito: Redes sociais

Uma mulher de coração puro e de valor inestimável. Essa é a descrição feita em carta enviada à reportagem de A Gazeta por Eliana Custódio Marinho sobre a filha Dinah Marinho Amorim, de 27 anos, morta pelo ex-marido na noite de domingo (10). Sem forças para falar sobre o que aconteceu, ela preferiu escrever para expressar o amor e tudo de mais belo que a filha representava.

No texto, a mãe descreve sobre sentir muita a falta de Dinah, mas ressalta que apesar da partida, a luz dela jamais irá se apagar. "Nossa eterna NANA, nossa NANAZINHA, sempre lembrada com muito carinho, amor e respeito", destacou.

Além de ser muito amada pela mãe, a empregada doméstica também era querida por toda a família. Na mensagem, Eliana reforça sobre como a filha levava alegria à vida de quem a conhecia e o amor que ela sentia pelo filho.

Era mãe de um menino de 6 anos, seu maior tesouro, e tudo o que ela queria era vê-lo crescer, ser feliz e viver rodeado de amor Eliana Custódio Marinho Mçae de Dinah

Temente a Deus e frequentadora da igreja Assembleia de Deus, Dinah cantava e amava os louvores. Na carta, Eliana fala sobre como a jovem era cheia de sonhos. Além de dar a melhor condição que podia ao menino de seis anos, ela também tinha desejos para com ela mesmo: "escrever seus próprios hinos para tocar corações com suas próprias palavras. Com uma vida cheia de sonhos", frisou.

"Sempre com um sorriso no rosto, amava louvar a Deus e espalhar alegria. Dinah foi filha, mãe, irmã, sobrinha, amiga e, acima de tudo, uma serva de Deus", contou Emilia.

Relembre o caso

Dinah foi encontrada morta a facadas dentro da própria casa em Vista da Serra I, na Serra, na manhã de segunda-feira (11). O corpo acabou descoberto após uma amiga, a pedido da mãe da vítima, ir à casa dela verificar se a jovem estava na residência. Isso porque ela não respondia mensagens e não foi ao trabalho. Ao chegar no imóvel, a mulher encontrou o filho de seis anos de Dinah, que contou que a mãe estava morta dentro do imóvel.

Um homem de 32 anos foi preso no mesmo dia em que o corpo dela foi encontrado suspeito de cometer o crime. Segundo a família da jovem, ele é ex-marido da vítima e foi casado com Dinah por cerca de oito anos. Os dois tinham se separado há alguns meses, mas o homem, conforme a família, vivia a atormentando. O filho do casal viu toda a cena do crime e para que o menino não o identificasse, ele chegou a mudar a voz. No mesmo dia em que a vítima foi encontrada morta, o suspeito foi preso.

