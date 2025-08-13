Home
Colchão ajuda a polícia a desvendar assassinato de mulher na Serra

Ivannilda Araujo dos Reis, de 51 anos, foi morta dentro de um galpão; suspeito usou pedaço de madeira para cometer o crime

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 17:44

A vítima morreu após ser atacada por um pedaço de madeira com objeto perfurante no bairro Laranjeiras Velha, na Serra, em janeiro deste ano.

Um colchão ajudou a Polícia Civil a identificar Davidson Daniel de Carvalho Pereira, de 27 anos, como suspeito de matar Ivannilda Araujo dos Reis, de 51 anos, em 5 de janeiro deste ano. A mulher foi encontrada morta em um galpão no bairro Laranjeiras Velha, na Serra, em cima do objeto, que durante as investigações seria descoberto ser de Davidson.

O homem foi preso em 4 de julho, em Jardim Limoeiro, no município serrano. Segundo a chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), delegada Raffaella Aguiar, câmeras de videomonitoramento gravaram o homem entrando no local carregando o colchão, logo em seguida Ivannilda chega e tempos depois ele sai em ele (veja vídeo acima).

“No vídeo é possível ver que esse homem tinha um trejeito de andar e era conhecido na região por carregar um colchão. Assim conseguimos identificar ele. Ele foi preso e no interrogatório confessou que o colchão era dele, mas negou ser autor. Ela morreu por um objeto contundente. Acreditamos que foi madeira com prego ou parafuso. Ele era um homem bem forte. Vimos a gravação do dia todo e ninguém mais entrou no local”, explicou a delegada.

Davidson Daniel de Carvalho Pereira, 27 anos, é suspeito de matar Ivannilda Araujo dos Reis, de 51 anos
Davidson Daniel de Carvalho Pereira, 27 anos, é suspeito de matar Ivannilda Araujo dos Reis, de 51 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Conforme as investigações andavam, a corporação descobriu mais detalhes que reforçam ser ele o principal suspeito do crime. Uma delas era que o homem e a vítima já tinham se visto devido a outro crime cometido por Davidson, que semanas antes do assassinato de Ivanilda, entrou na casa dela e furtou panelas.

Dias depois, andando pelas ruas do bairro, a do lar viu ele com os produtos levados da casa dela e comentou com as pessoas que estavam com ela.

As testemunhas do dia que presenciaram Ivanilda o reconheceu na rua, identificaram ele à polícia. “Comparando ele com a pessoa da imagem é totalmente compatível, assim como o colchão”, frisou a chefe da DHPM.

Duas vertentes

A motivação não ficou clara para a corporação, já que o Davidson não confessou o assassinato. Mas há duas linhas possibilidades identificadas pela polícia: uma discussão devido às panelas furtadas ou por disputa de drogas.

Ivannilda Araujo dos Reis, de 51 anos, foi morta dentro de um galpão na Serra.
Ivannilda Araujo dos Reis, de 51 anos, foi morta dentro de um galpão na Serra Crédito: Deyvidson Reis

Isso porque os dois eram dependentes químicos e Ivanilda havia dito para um familiar que iria utilizar drogas por ter feito uma descoberta que a deixou triste.

“Traçamos o que ela fez no dia e o sobrinho dela foi o último a ter contato com ela. Ela disse que estava abalada, pois tinha descoberto que um filho dela estava preso e queria “porcaria”, que era a droga. Ela tinha por hábito ir ao galpão fazer uso delas e ele foi ao galpão para fugir da chuva”, contou Aguiar.

Tentou culpar outra pessoa

Durante o interrogatório, Davidson disse que quem teria cometido o assassinato era outro homem que vivia em situação de rua. Porém, a polícia encontrou essa pessoa, que disse ter um desafeto com o suspeito, mas disse não ter matado Ivanilda.

Ao comparar o tipo corporal, ficou visível para a PC que não seria a pessoa acusada por Davidson. “A má sorte dele é que encontramos quem ele acusou e verificamos que não tinha sido essa outra pessoa em situação de rua”, falou a delegada. Ele foi autuado por homicídio duplamente qualificado. A PC ofereceu denúncia ao Ministério Público do Espírito Santo, que aceitou.

