Morta em galpão

Colchão ajuda a polícia a desvendar assassinato de mulher na Serra

Ivannilda Araujo dos Reis, de 51 anos, foi morta dentro de um galpão; suspeito usou pedaço de madeira para cometer o crime

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 17:44

Um colchão ajudou a Polícia Civil a identificar Davidson Daniel de Carvalho Pereira, de 27 anos, como suspeito de matar Ivannilda Araujo dos Reis, de 51 anos, em 5 de janeiro deste ano. A mulher foi encontrada morta em um galpão no bairro Laranjeiras Velha, na Serra, em cima do objeto, que durante as investigações seria descoberto ser de Davidson.

O homem foi preso em 4 de julho, em Jardim Limoeiro, no município serrano. Segundo a chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), delegada Raffaella Aguiar, câmeras de videomonitoramento gravaram o homem entrando no local carregando o colchão, logo em seguida Ivannilda chega e tempos depois ele sai em ele (veja vídeo acima).

“No vídeo é possível ver que esse homem tinha um trejeito de andar e era conhecido na região por carregar um colchão. Assim conseguimos identificar ele. Ele foi preso e no interrogatório confessou que o colchão era dele, mas negou ser autor. Ela morreu por um objeto contundente. Acreditamos que foi madeira com prego ou parafuso. Ele era um homem bem forte. Vimos a gravação do dia todo e ninguém mais entrou no local”, explicou a delegada.

Davidson Daniel de Carvalho Pereira, 27 anos, é suspeito de matar Ivannilda Araujo dos Reis, de 51 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Conforme as investigações andavam, a corporação descobriu mais detalhes que reforçam ser ele o principal suspeito do crime. Uma delas era que o homem e a vítima já tinham se visto devido a outro crime cometido por Davidson, que semanas antes do assassinato de Ivanilda, entrou na casa dela e furtou panelas.

Dias depois, andando pelas ruas do bairro, a do lar viu ele com os produtos levados da casa dela e comentou com as pessoas que estavam com ela.

As testemunhas do dia que presenciaram Ivanilda o reconheceu na rua, identificaram ele à polícia. “Comparando ele com a pessoa da imagem é totalmente compatível, assim como o colchão”, frisou a chefe da DHPM.

Duas vertentes

A motivação não ficou clara para a corporação, já que o Davidson não confessou o assassinato. Mas há duas linhas possibilidades identificadas pela polícia: uma discussão devido às panelas furtadas ou por disputa de drogas.

Ivannilda Araujo dos Reis, de 51 anos, foi morta dentro de um galpão na Serra Crédito: Deyvidson Reis

Isso porque os dois eram dependentes químicos e Ivanilda havia dito para um familiar que iria utilizar drogas por ter feito uma descoberta que a deixou triste.

“Traçamos o que ela fez no dia e o sobrinho dela foi o último a ter contato com ela. Ela disse que estava abalada, pois tinha descoberto que um filho dela estava preso e queria “porcaria”, que era a droga. Ela tinha por hábito ir ao galpão fazer uso delas e ele foi ao galpão para fugir da chuva”, contou Aguiar.

Tentou culpar outra pessoa

Durante o interrogatório, Davidson disse que quem teria cometido o assassinato era outro homem que vivia em situação de rua. Porém, a polícia encontrou essa pessoa, que disse ter um desafeto com o suspeito, mas disse não ter matado Ivanilda.

Ao comparar o tipo corporal, ficou visível para a PC que não seria a pessoa acusada por Davidson. “A má sorte dele é que encontramos quem ele acusou e verificamos que não tinha sido essa outra pessoa em situação de rua”, falou a delegada. Ele foi autuado por homicídio duplamente qualificado. A PC ofereceu denúncia ao Ministério Público do Espírito Santo, que aceitou.

