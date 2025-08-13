Os motivos por trás do ataque que matou inocentes em Vila Velha

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 12:50
O ataque a tiros que matou uma mulher de 31 anos e uma adolescente de 15, no bairro Santa Rita, em Vila Velha, foi motivado por uma guerra entre duas facções criminosas: o Primeiro Comando de Vitória (PCV) e o Terceiro Comando Puro (TCP). Um homem que seria o verdadeiro alvo foi baleado, mas conseguiu fugir.
Segundo a Polícia Civil, tudo começou quando Stanley dos Santos da Silva — conhecido por diversos apelidos como Nego Stanley, Nego S, Gorila e Nego Aço, de 29 anos, foi expulso do TCP no Rio de Janeiro e se aliou ao PCV no Espírito Santo.
De acordo com o delegado Cleudes Junior, adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, os dois adolescentes suspeitos do ataque estavam cumprindo ordens de Stanley.
No fim do ano passado, Stanley foi expulso do TCP carioca após desviar drogas e dinheiro. Ele era a principal liderança dos pontos conhecidos como Beco do Alemão e Pingo D’Água, em Santa Rita, que estavam sob controle da facção.
Ao voltar para o Espírito Santo, sem vínculo com nenhum grupo criminoso, Stanley se aproximou do PCV e propôs que, se recebesse abrigo para retomar os dois pontos de tráfico, ingressaria oficialmente na facção — o que acabou acontecendo.
Delegado Cleudes JuniorAdjunto da DHPP de Vila Velha
O delegado destacou que o uso de menores de idade para praticar crimes é uma tática adotada pelas duas facções.
Ainda segundo a Polícia Civil, outros ataques também são ordenados por Douglas Souza Lopes, conhecido como Tio Chico, de 32 anos, que está preso na Bahia. Ele é apontado como uma das lideranças do PCV em Ilha da Conceição, Vila Velha.
“As informações que chegaram indicam que ele tem acesso a celular e continua fomentando ataques na região. A Guarda de Vila Velha apreendeu três fuzis cujas bandoleiras tinham a inscrição ‘tropa do pirata’, em referência ao grupo ligado ao Tio Chico”, disse o delegado.
Um dos adolescentes apreendidos contou à polícia que a moto utilizada no ataque que matou Andrezza Conceição, de 31 anos, e Sophia Vial da Silva, de 15, também era usada em outros crimes, como transporte de drogas e novos ataques armados.
Os dois adolescentes envolvidos no ataque foram apreendidos. O primeiro na segunda-feira (11), na Serra. O segundo procurou a delegacia de Vila Velha na terça-feira (12). De acordo com a investigação policial, o segundo adolescente teria participado de pelo menos outros cinco ataques na região.
